Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 22 марта 2009
Осасуна
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эспаньол
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
Я. Плашил
Замена
Х. Фланьо
️️️️
Н. Монреаль
Желтая карточка
Х. Чика
Замена
И. Алонсо
️️️️
И. Де Ла Пенья
Замена
Х. Портильо
️️️️
Дади
Желтая карточка
В. Пандиани
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Д. Гарсиа
Желтая карточка
Хосечо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
0
Дади
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
15
Роман
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Осасуна
1
Рикарду
ВР
0
Сезар Кручага
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
3-2-2-2
2
Роберто
20
Хуанфран
4
Фланьо
17
Хосечо
18
Монреаль
3
Аспиликуэта
18
Плашил
10
Пуньяль
12
Пандиани
0
Дади
3-2-3-1-1
13
Камени
2
Пареха
20
Санчес
21
Харке
2
Чика
3
Гарсиа
0
Де Ла Пенья
15
Роман
12
Нене
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
18
Монреаль
2
Фланьо
2
Фланьо
18
Монреаль
0
Дади
9
Портильо
9
Портильо
0
Дади
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Луис Гарсия
0
Де Ла Пенья
24
Алонсо
24
Алонсо
0
Де Ла Пенья
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
1
Рикарду
ВР
0
Сезар Кручага
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
0
Сезар Кручага
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Эспаньол
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+