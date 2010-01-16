Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 16 января 2010
Осасуна
16.01.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
7'
Хуанфран
9'
В. Пандиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эспаньол
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
Н. Пареха
Замена
Дади
️️️️
В. Пандиани
Желтая карточка
Рикарду
Замена
Коро
️️️️
Б. Саар
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
К. Аранда
Замена
П. Освальдо
️️️️
И. Алонсо
Вторая желтая
Ф. Ронкалья
Замена
Ш. Накамура
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Вторая желтая
Рупер
Желтая карточка
Рупер
15'
ГОЛ! 2:0!
В. Пандиани
ГОЛ! 1:0!
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
24
Рупер
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Дади
ЦФ
Эспаньол
13
Хави Руис
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
10
Коро
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
3-2-3-2
1
Рикарду
3
Аспиликуэта
23
Серхио
4
Фланьо
18
Монреаль
20
Хуанфран
17
Камуньяс
24
Рупер
6
Некунам
12
Пандиани
7
Аранда
4-2-4
1
Альварес
14
Ронкалья
4
Руис
2
Пареха
3
Гарсиа
10
Хави Маркес
16
Уртадо
7
Кальехон
0
Маркес
9
Саар
24
Алонсо
12
Пандиани
0
Дади
0
Дади
12
Пандиани
20
Хуанфран
11
Кальеха
11
Кальеха
20
Хуанфран
7
Аранда
10
Пуньяль
10
Пуньяль
7
Аранда
7
Кальехон
25
Шунсуке Накамура
25
Шунсуке Накамура
7
Кальехон
9
Саар
10
Коро
10
Коро
9
Саар
24
Алонсо
10
Освальдо
10
Освальдо
24
Алонсо
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
13
Хави Руис
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
Остались в запасе
13
Хави Руис
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Эспаньол
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+