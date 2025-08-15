Введите ваш ник на сайте
«Мальорка» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.35

15 августа 2025 19:40
Мальорка - Барселона
16 авг. 2025, суббота 20:30 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.35
Победа «Барселоны»
Сделать ставку

В первом туре нового сезона Ла Лиги «Мальорка» примет «Барселону» на стадионе «Сон Моиш». Обе команды провели насыщенную предсезонную подготовку и с оптимизмом смотрят на старт кампании. Каталонцы подходят к матчу с серией ярких атакующих выступлений, тогда как хозяева надеются на надежность обороны и поддержку родных трибун.

«Мальорка»

«Мальорка» завершила предсезонку на позитивной ноте: три победы в пяти контрольных матчах, в том числе над «Гамбургом» и «Шабаб Аль-Ахли». Впрочем, команда всe ещe не может выиграть в Ла Лиге на протяжении трeх игр подряд. Нулевая ничья против «Райо Вальекано» в последнем туре прошлого сезона подчеркнула проблемы в атаке, хотя в целом статистика выглядит не так мрачно: 7 забитых и 6 пропущенных мячей за 5 последних игр.

Сильной стороной «Мальорки» остаeтся организованная оборона и слаженность при игре без мяча. Однако против соперников уровня «Барселоны» этого может оказаться недостаточно.

«Барселона»

Каталонский клуб подходит к сезону в отличной форме. Летом «Барселона» провела три фееричных товарищеских матча в Азии, забив 15 мячей в ворота «Сеула», «Тэгу» и «Виссел Кобе». Команда завершила прошлый сезон уверенной победой 3:0 над «Атлетиком» и сейчас имеет серию из четырeх побед подряд.

Атака «Барсы» находится в превосходном состоянии – 20 голов за 5 матчей, а средняя результативность в последних встречах – 4.00 мяча. Тем не менее защита иногда даeт сбои: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Даже несмотря на это, преимущество в классе и глубине состава даeт подопечным Хави уверенность в успешном старте сезона.

Факты о командах

«Мальорка»

  • Не побеждает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено за 5 последних игр
  • Победы в 3 из 5 последних товарищеских матчей
  • Забил в 3 последних официальных матчах подряд

«Барселона»

  • Победы в 4 последних официальных матчах
  • В среднем: 4.00 забито, 1.40 пропущено за 5 последних игр
  • Забивает в 17 последних матчах Ла Лиги
  • Фееричная предсезонка: 15 голов за 3 товарищеских матча

Личные встречи
8% (2)
13% (3)
79% (19)
18
Забитых мячей
61
0.75
В среднем за матч
2.54
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
1 : 0
22.04.2025
Мальорка
Испания. Примера, 19 тур
Мальорка
1 : 5
03.12.2024
Барселона
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
1 : 0
08.03.2024
Мальорка
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
2 : 2
26.09.2023
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
3 : 0
28.05.2023
Мальорка
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
0 : 1
01.10.2022
Барселона
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
2 : 1
01.05.2022
Мальорка
Испания. Примера, 19 тур
Мальорка
0 : 1
02.01.2022
Барселона
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
0 : 4
13.06.2020
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 2
07.12.2019
Мальорка
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
5 : 0
06.04.2013
Мальорка
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2 : 4
11.11.2012
Барселона
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
0 : 2
24.03.2012
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
5 : 0
29.10.2011
Мальорка
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
0 : 3
26.02.2011
Барселона
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
1 : 1
03.10.2010
Мальорка
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
0 : 1
27.03.2010
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
4 : 2
07.11.2009
Мальорка
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
2 : 1
17.05.2009
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мальорка
1 : 1
04.03.2009
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
2 : 0
05.02.2009
Мальорка
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
3 : 1
03.01.2009
Мальорка
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
2 : 3
11.05.2008
Мальорка
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0 : 2
05.01.2008
Барселона
Показать все

Прогноз на матч

«Барселона» входит в сезон в яркой атакующей форме, и вряд ли «Мальорка» сможет удержать оборону на ноль. Каталонцы стабильно забивают в Ла Лиге, а их предсезонные показатели говорят о высоком уровне взаимодействия в атаке. Несмотря на неплохую форму хозяев, противостояние с «Барселоной» – это другой уровень. Однако учитывая проблемы гостей в обороне, не исключено, что «Мальорка» тоже найдет шанс поразить ворота соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.35
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

1.35
Победа «Барселоны»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Барселона Мальорка
Рекомендуем
