В первом туре нового сезона Ла Лиги «Мальорка» примет «Барселону» на стадионе «Сон Моиш». Обе команды провели насыщенную предсезонную подготовку и с оптимизмом смотрят на старт кампании. Каталонцы подходят к матчу с серией ярких атакующих выступлений, тогда как хозяева надеются на надежность обороны и поддержку родных трибун.

«Мальорка»

«Мальорка» завершила предсезонку на позитивной ноте: три победы в пяти контрольных матчах, в том числе над «Гамбургом» и «Шабаб Аль-Ахли». Впрочем, команда всe ещe не может выиграть в Ла Лиге на протяжении трeх игр подряд. Нулевая ничья против «Райо Вальекано» в последнем туре прошлого сезона подчеркнула проблемы в атаке, хотя в целом статистика выглядит не так мрачно: 7 забитых и 6 пропущенных мячей за 5 последних игр.

Сильной стороной «Мальорки» остаeтся организованная оборона и слаженность при игре без мяча. Однако против соперников уровня «Барселоны» этого может оказаться недостаточно.

«Барселона»

Каталонский клуб подходит к сезону в отличной форме. Летом «Барселона» провела три фееричных товарищеских матча в Азии, забив 15 мячей в ворота «Сеула», «Тэгу» и «Виссел Кобе». Команда завершила прошлый сезон уверенной победой 3:0 над «Атлетиком» и сейчас имеет серию из четырeх побед подряд.

Атака «Барсы» находится в превосходном состоянии – 20 голов за 5 матчей, а средняя результативность в последних встречах – 4.00 мяча. Тем не менее защита иногда даeт сбои: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Даже несмотря на это, преимущество в классе и глубине состава даeт подопечным Хави уверенность в успешном старте сезона.

Факты о командах

«Мальорка»

Не побеждает в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено за 5 последних игр

Победы в 3 из 5 последних товарищеских матчей

Забил в 3 последних официальных матчах подряд

«Барселона»

Победы в 4 последних официальных матчах

В среднем: 4.00 забито, 1.40 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 17 последних матчах Ла Лиги

Фееричная предсезонка: 15 голов за 3 товарищеских матча

Прогноз на матч

«Барселона» входит в сезон в яркой атакующей форме, и вряд ли «Мальорка» сможет удержать оборону на ноль. Каталонцы стабильно забивают в Ла Лиге, а их предсезонные показатели говорят о высоком уровне взаимодействия в атаке. Несмотря на неплохую форму хозяев, противостояние с «Барселоной» – это другой уровень. Однако учитывая проблемы гостей в обороне, не исключено, что «Мальорка» тоже найдет шанс поразить ворота соперника.

