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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 26 сентября 2023
Мальорка
26.09.2023, вторник, 22:30
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
8'
В. Мурики
45+3'
Абдон
41'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Барселона
Замена
М. Морланес
️️️️
Д. Родригес
85'
Замена
С. ван дер Хейден
️️️️
Д. Гонсалес
85'
78'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
И. Мартинес
65'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Ж. Феликс
Замена
К. Ларин
️️️️
А. Санчес
64'
Замена
С. Дардер
️️️️
Абдон
64'
Желтая карточка
М. Настасич
61'
58'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Д. Родригес
48'
ГОЛ! 2:1!
Абдон
Пас отдал
В. Мурики
45'
+3
41'
ГОЛ! 1:1!
Рафинья
36'
Желтая карточка
О. Ромеу
Замена
Х. Коста
️️️️
П. Маффео
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
А. Санчес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Гави
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Райкович
3
Копете
22
Настасич
24
Вальент
20
Гонсалес
11
Кошта
24
Маффео
6
Санчес
14
Родригес
9
Абдон
19
Мурики
4-3-2-1
1
тер Стеген
2
Канселу
33
Араухо
26
Мартинес
3
Бальде
6
Гави
21
Ромеу
20
Гюндоган
14
Торрес
11
Рафинья
79
Феликс
24
Маффео
24
Коста
24
Коста
24
Маффео
20
Гонсалес
44
ван дер Хейден
44
ван дер Хейден
20
Гонсалес
14
Родригес
8
Морланес
8
Морланес
14
Родригес
9
Абдон
10
Дардер
10
Дардер
9
Абдон
6
Санчес
9
Ларин
9
Ларин
6
Санчес
26
Мартинес
23
Кунде
23
Кунде
26
Мартинес
79
Феликс
10
Ямаль
10
Ямаль
79
Феликс
14
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
14
Торрес
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Мальорка - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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