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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 27 марта 2010
Мальорка
27.03.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
63'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Барселона
+3
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
П. Вебо
️️️️
Г. Кастро
+1
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
А. Кейта
️️️️
М. Суарес
Замена
Джонатан
️️️️
Жеффрен
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Замена
Хави
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
Х. Альварес
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Г. Милито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Жеффрен
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Хулио Альварес
ПВ
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-2-3-2
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
21
Айосе
2
Матьони
5
Кастро
19
Марти
6
Валеро
20
Адурис
11
Касадесус
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
22
Милито
5
Пуйоль
17
Максвелл
20
Кейта
42
Туре
8
Иньеста
9
Педро
11
Ибрагимович
9
Жеффрен
11
Касадесус
5
Альварес
5
Альварес
11
Касадесус
4
Суарес
9
Кейта
9
Кейта
4
Суарес
5
Кастро
9
Вебо
9
Вебо
5
Кастро
9
Жеффрен
6
Джонатан
6
Джонатан
9
Жеффрен
42
Туре
6
Хави
6
Хави
42
Туре
8
Иньеста
10
Месси
10
Месси
8
Иньеста
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Мальорка - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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