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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка: обзор матча 03 октября 2010
Барселона
03.10.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
21'
Л. Месси
42'
Э. Нсуе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Мальорка
Замена
Жеффрен
️️️️
Г. Милито
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Ратиньо
Травма
Педро
Замена
М. Перейра
️️️️
Г. Кастро
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Д. Ават
Желтая карточка
П. Вебо
Замена
П. Вебо
️️️️
Ф. Кавенаги
ГОЛ! 1:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
Д. Де Гузман
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
12'
Желтая карточка
Кевин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
(К)
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
АП
10
Эмилио Нсуе
ПВ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
3
Пике
22
Милито
10
Алвес
8
Иньеста
14
Маскерано
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
4-2-3-1
13
Ават
86
Ратиньо
4
Рамис
21
Креспи
3
Кевин
3
Виктор
19
Марти
10
Нсуе
18
Де Гузман
5
Кастро
79
Кавенаги
20
Кейта
6
Алькантара
6
Алькантара
20
Кейта
22
Милито
9
Жеффрен
9
Жеффрен
22
Милито
5
Кастро
7
Перейра
7
Перейра
5
Кастро
79
Кавенаги
9
Вебо
9
Вебо
79
Кавенаги
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Барселона - Мальорка
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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