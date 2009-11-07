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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка: обзор матча 07 ноября 2009
Барселона
07.11.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 2
Завершен
Мальорка
12'
Педро
41'
Педро
44'
Т. Анри
89'
Л. Месси (П)
21'
Х. Карлос Нуньеш
90+2'
А. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Мальорка
+2
ГОЛ! 4:2!
А. Кейта
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Месси
Замена
В. Касадесус
️️️️
П. Вебо
Замена
А. Иньеста
️️️️
Т. Анри
Замена
А. Кейта
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
С. Кейта
Замена
Хави
️️️️
С. Бускетс
Замена
Г. Кастро
️️️️
Туни
Замена
Л. Месси
️️️️
Педро
ГОЛ! 3:1!
Т. Анри
Пас отдал
С. Бускетс
Желтая карточка
Ф. Варела
ГОЛ! 2:1!
Педро
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 1:1!
Х. Карлос Нуньеш
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
З. Ибрагимович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
0
Туни
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
АП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
19
Чигринский
3
Пике
5
Пуйоль
20
Кейта
5
Бускетс
42
Туре
9
Педро
12
Анри
11
Ибрагимович
3-2-1-3-1
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
0
Хосеми
21
Айосе
19
Марти
19
Варела
6
Валеро
0
Туни
9
Вебо
12
Анри
8
Иньеста
8
Иньеста
12
Анри
5
Бускетс
6
Хави
6
Хави
5
Бускетс
9
Педро
10
Месси
10
Месси
9
Педро
0
Туни
5
Кастро
5
Кастро
0
Туни
4
Суарес
9
Кейта
9
Кейта
4
Суарес
9
Вебо
11
Касадесус
11
Касадесус
9
Вебо
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Хулио Альварес
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Хулио Альварес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Барселона - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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