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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 26 февраля 2011
Мальорка
26.02.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
38'
Л. Месси
57'
Д. Вилья
66'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Барселона
Замена
М. Монтойя
️️️️
Адриано
Замена
С. Техера
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Вилья
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
Замена
А. Иенага
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 0:3!
Педро
Замена
М. Перейра
️️️️
Ж. Виктор
ГОЛ! 0:2!
Д. Вилья
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
С. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
АП
10
Эмилио Нсуе
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
Барселона
31
Рубен Миньо
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-2-3-1
13
Ават
21
Айосе
16
Нуньеш
3
Гонсалес
22
Сендрос
19
Марти
3
Виктор
5
Кастро
18
Де Гузман
10
Нсуе
9
Вебо
4-3-2-1
13
Пинто
3
Адриано
22
Абидаль
3
Пике
17
Максвелл
8
Иньеста
5
Бускетс
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
5
Кастро
14
Иенага
14
Иенага
5
Кастро
18
Де Гузман
8
Техера
8
Техера
18
Де Гузман
3
Виктор
7
Перейра
7
Перейра
3
Виктор
3
Адриано
33
Монтойя
33
Монтойя
3
Адриано
7
Вилья
9
Кркич
9
Кркич
7
Вилья
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
31
Рубен Миньо
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Мальорка - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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