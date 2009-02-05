Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка: обзор матча 05 февраля 2009
Барселона
05.02.2009, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Мальорка
37'
Т. Анри
75'
Р. Маркес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Мальорка
Желтая карточка
О. Трехо
Замена
С. Это'О
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Замена
А. Адурис
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 2:0!
Р. Маркес
Желтая карточка
Хосеми
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
П. Вебо
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Э. Корралес
Замена
Л. Месси
️️️️
Т. Анри
Замена
️️️️
Э. Гудьонсен
Желтая карточка
Т. Анри
ГОЛ! 1:0!
Т. Анри
Пас отдал
Б. Кркич
Желтая карточка
Э. Корралес
Желтая карточка
Айосе
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
П. Вебо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ПП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Александр Глеб
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
0
Хосеми
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
22
Энрике Корралес
ЛВ
23
Клебер Сантана
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
5
Гонсало Кастро
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Мальорка
13
Надаль
ВР
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-3
13
Пинто
0
Сильвинью
4
Маркес
3
Пике
10
Алвес
22
Гудьонсен
42
Туре
8
Иньеста
12
Анри
9
Кркич
11
Глеб
4-1-3-1
1
Люкс
4
Суарес
0
Хосеми
16
Нуньеш
21
Айосе
23
Сантана
5
Кастро
8
Трехо
22
Корралес
9
Вебо
12
Анри
10
Месси
10
Месси
12
Анри
9
Кркич
9
Это'О
9
Это'О
9
Кркич
9
Вебо
14
Хурадо
14
Хурадо
9
Вебо
22
Корралес
19
Марти
19
Марти
22
Корралес
5
Кастро
20
Адурис
20
Адурис
5
Кастро
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
0
Альберт Хоркера
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Надаль
ВР
18
Хуан Аранго
ЛП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Остались в запасе
13
Надаль
ВР
18
Хуан Аранго
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Барселона - Мальорка
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:25 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Мальорка
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
1
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
2
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
1
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
2
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+