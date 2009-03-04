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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 04 марта 2009
Мальорка
04.03.2009, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Барселона
45+1'
Г. Кастро
82'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мальорка - Барселона
Замена
Хави
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
А. Кейта
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Замена
А. Адурис
️️️️
Э. Корралес
Замена
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
П. Вебо
Желтая карточка
Э. Корралес
Вторая желтая
Хосеми
Травма
Хосеми
Замена
К. Сантана
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
Л. Месси
️️️️
Б. Кркич
Замена
Р. Маркес
️️️️
А. Иньеста
Пенальти не реализован!
Х. Луис Марти
Желтая карточка
Ж. Пике
Красная карточка
М. Касерес
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Пас отдал
П. Вебо
+1
Желтая карточка
Х. Мануэль Пинто
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
Хосеми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
18
Хуан Аранго
АП
19
Хосе Луис Марти
ПП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ПП
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Александр Глеб
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
23
Клебер Сантана
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
3-2-2-1-2
1
Люкс
4
Суарес
4
Наварро
4
Рамис
22
Корралес
0
Хосеми
5
Кастро
19
Марти
18
Аранго
9
Вебо
9
Кейта
4-3-3
13
Пинто
10
Алвес
4
Касерес
3
Пике
5
Пуйоль
20
Кейта
42
Туре
5
Бускетс
11
Глеб
9
Кркич
8
Иньеста
4
Суарес
23
Сантана
23
Сантана
4
Суарес
22
Корралес
20
Адурис
20
Адурис
22
Корралес
8
Иньеста
4
Маркес
4
Маркес
8
Иньеста
11
Глеб
6
Хави
6
Хави
11
Глеб
9
Кркич
10
Месси
10
Месси
9
Кркич
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
13
Дуду Ават
ВР
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
0
Альберт Хоркера
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Дуду Ават
ВР
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Мальорка - Барселона
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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