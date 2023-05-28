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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка: обзор матча 28 мая 2023
Барселона
28.05.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
1'
А. Фати
24'
А. Фати
70'
Гави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Мальорка
86'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
М. Морланес
Замена
Э. Гарсия
️️️️
С. Бускетс
85'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
У. Дембеле
84'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Ж. Альба
81'
79'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
Замена
Рафинья
️️️️
А. Фати
79'
72'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 3:0!
Гави
Пас отдал
У. Дембеле
70'
46'
Замена
К. Гренье
️️️️
Х. Гайя
ГОЛ! 2:0!
А. Фати
Пас отдал
Р. Левандовски
24'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Бальде
17'
14'
Красная карточка
А. Ндиайе
ГОЛ! 1:0!
А. Фати
Пас отдал
Гави
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
13
Лео Роман
ВР
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
15
Кристенсен
23
Кунде
3
Бальде
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
31
Фати
10
Дембеле
9
Левандовски
3-2-2-2-1
1
Грейф
24
Гайя
24
Вальент
3
Копете
24
Маффео
24
Коста
14
Баба
8
Морланес
14
Родригес
21
Ндиайе
19
Мурики
3
Бальде
6
Роберто
6
Роберто
3
Бальде
18
Альба
3
Алонсо
3
Алонсо
18
Альба
5
Бускетс
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Бускетс
31
Фати
11
Рафинья
11
Рафинья
31
Фати
10
Дембеле
14
Торрес
14
Торрес
10
Дембеле
8
Морланес
20
Гонсалес
20
Гонсалес
8
Морланес
24
Гайя
19
Гренье
19
Гренье
24
Гайя
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
14
Родригес
9
Анхель
9
Анхель
14
Родригес
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Предраг Райкович
ВР
13
Лео Роман
ВР
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
30
Микель Льябрес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
13
Лео Роман
ВР
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
30
Микель Льябрес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Барселона - Мальорка
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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