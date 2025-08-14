15 августа на «Роазон Парк» «Ренн» проведeт стартовый матч нового сезона Лиги 1 против «Марселя». Хозяева стремятся прервать серию ничьих и стартовать с победы, а гости приедут в столицу Бретани с внушительной серией без поражений. Обе команды результативны в атаке, но имеют определeнные проблемы в обороне, что делает предстоящую встречу особенно интригующей.

«Ренн»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Ренн» 2–2 «Дженоа». В Лиге 1 команда завершила прошлый сезон поражением от «Марселя» (2:4), однако забивает в 6 последних матчах чемпионата. В последних 5 играх «Ренн» отличился 6 раз и пропустил 8 голов (в среднем 1.20 и 1.60 за матч). Летняя подготовка включала ничьи с «Реал Сосьедад» (1:1) и «Реал Сосьедад Б» (0:0), а также побед пока не принесла, что может вызывать вопросы по тонусу команды.

«Марсель»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Марсель» 3–1 «Астон Вилла». В Лиге 1 команда не проигрывает 5 матчей подряд, забивает в 5 последних встречах чемпионата и пропускает уже в 10 играх подряд. За 5 последних матчей – 8 забитых и 4 пропущенных (в среднем 1.60 и 0.80 за игру). Летом «Марсель» обыграл «Астон Виллу» (3:1) и «Жирону» (2:0), а также трижды сыграл вничью. Команда не проигрывает в 11 матчах во всех турнирах и сохраняет высокую стабильность в результатах.

Факты о командах:

«Ренн»

Забивает в 6 последних матчах Лиги 1

В последних 5 играх: 6 забитых, 8 пропущенных (1.20 и 1.60 в среднем)

Играет вничью в 4 последних матчах

Летняя серия без побед

«Марсель»

Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги 1

Забивает в 5 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 10 последних матчах Лиги 1

В последних 5 играх: 8 забитых, 4 пропущенных (1.60 и 0.80 в среднем)

Не проигрывает в 11 матчах подряд во всех турнирах

Прогноз на матч «Ренн» – «Марсель»

Обе команды подходят к старту сезона с солидными показателями в атаке, но разной устойчивостью в защите. «Ренн» регулярно забивает, но пропускает слишком много, особенно против сильных соперников. «Марсель» демонстрирует стабильность в результатах и лучше балансирует между атакой и обороной. Исходя из статистики и формы, наиболее вероятен матч с обменом голами, где небольшое преимущество можно отдать гостям за счeт их более надeжной организации.

Рекомендованные ставки: