«Ренн» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 15 августа 2025 с коэффициентом 2.05

14 августа 2025 22:31
Ренн - Марсель
15 авг. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе команды забьют
Сделать ставку

15 августа на «Роазон Парк» «Ренн» проведeт стартовый матч нового сезона Лиги 1 против «Марселя». Хозяева стремятся прервать серию ничьих и стартовать с победы, а гости приедут в столицу Бретани с внушительной серией без поражений. Обе команды результативны в атаке, но имеют определeнные проблемы в обороне, что делает предстоящую встречу особенно интригующей.

«Ренн»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Ренн» 2–2 «Дженоа». В Лиге 1 команда завершила прошлый сезон поражением от «Марселя» (2:4), однако забивает в 6 последних матчах чемпионата. В последних 5 играх «Ренн» отличился 6 раз и пропустил 8 голов (в среднем 1.20 и 1.60 за матч). Летняя подготовка включала ничьи с «Реал Сосьедад» (1:1) и «Реал Сосьедад Б» (0:0), а также побед пока не принесла, что может вызывать вопросы по тонусу команды.

«Марсель»

Последний матч: 09.08.2025, товарищеский – «Марсель» 3–1 «Астон Вилла». В Лиге 1 команда не проигрывает 5 матчей подряд, забивает в 5 последних встречах чемпионата и пропускает уже в 10 играх подряд. За 5 последних матчей – 8 забитых и 4 пропущенных (в среднем 1.60 и 0.80 за игру). Летом «Марсель» обыграл «Астон Виллу» (3:1) и «Жирону» (2:0), а также трижды сыграл вничью. Команда не проигрывает в 11 матчах во всех турнирах и сохраняет высокую стабильность в результатах.

Факты о командах:

«Ренн»

  • Забивает в 6 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх: 6 забитых, 8 пропущенных (1.20 и 1.60 в среднем)
  • Играет вничью в 4 последних матчах
  • Летняя серия без побед

«Марсель»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги 1
  • Забивает в 5 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 10 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх: 8 забитых, 4 пропущенных (1.60 и 0.80 в среднем)
  • Не проигрывает в 11 матчах подряд во всех турнирах

Личные встречи
29% (12)
29% (12)
41% (17)
49
Забитых мячей
62
1.2
В среднем за матч
1.51
5:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  4:4
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
1 : 0
15.08.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
4 : 2
17.05.2025
Ренн
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1 : 2
11.01.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
2 : 0
17.03.2024
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 0
03.12.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
0 : 1
05.03.2023
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Марсель
1 : 0
20.01.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 1
18.09.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
2 : 0
14.05.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
2 : 0
19.09.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1 : 0
10.03.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2 : 1
16.12.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 1
10.01.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 1
29.09.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1 : 1
24.02.2019
Марсель
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 2
26.08.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 3
13.01.2018
Марсель
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Ренн
2 : 2
13.12.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 3
10.09.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
2 : 0
18.02.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
3 : 2
21.09.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 5
18.03.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
0 : 1
03.12.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1 : 1
07.02.2015
Марсель
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Ренн
2 : 1
29.10.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
3 : 0
20.09.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
0 : 1
22.03.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1 : 1
02.11.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
2 : 2
26.01.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
3 : 1
02.09.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
1 : 2
29.01.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
0 : 1
10.09.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
0 : 2
11.03.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 0
01.12.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
3 : 1
05.05.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
1 : 1
22.08.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 0
30.05.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
4 : 4
09.08.2008
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
3 : 1
13.01.2008
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
0 : 0
11.08.2007
Ренн
Показать все

Прогноз на матч «Ренн» – «Марсель»

Обе команды подходят к старту сезона с солидными показателями в атаке, но разной устойчивостью в защите. «Ренн» регулярно забивает, но пропускает слишком много, особенно против сильных соперников. «Марсель» демонстрирует стабильность в результатах и лучше балансирует между атакой и обороной. Исходя из статистики и формы, наиболее вероятен матч с обменом голами, где небольшое преимущество можно отдать гостям за счeт их более надeжной организации.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05
  • Победа «Марселя» или ничья (X2) – коэффициент 1.55

2.05
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Марсель Ренн
