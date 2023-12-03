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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 03 декабря 2023
Марсель
03.12.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ренн
8'
П. Обамеянг (П)
65'
А. Унаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Ренн
90'
Желтая карточка
А. Гуири
Замена
Ж. Верету
️️️️
А. Арит
87'
Желтая карточка
Ф. Режис Муг
81'
79'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
М. Терье
79'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Э. Ле Фе
79'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Б. Бурижо
Замена
Ф. Режис Муг
️️️️
Р. Лоди
77'
76'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
Витинья
️️️️
П. Обамеянг
70'
Замена
Л. Балерди
️️️️
И. Сарр
70'
Красная карточка
И. Ндиайе
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Унаи
Пас отдал
М. Мурильо
65'
61'
Красная карточка
К. Ву
58'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Б. Сантамария
Замена
М. Мурильо
️️️️
Ж. Клосс
46'
40'
Замена
В. Омари
️️️️
А. Теате
36'
Желтая карточка
Б. Сантамария
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
6
Лоди
2
Жиго
99
Мбемба
92
Клосс
19
Кондогбиа
21
Унаи
7
Ндиайе
77
Арит
7
Сарр
7
Обамеянг
4-2-2-1-1
30
Манданда
24
Белосян
3
Теате
3
Ву
3
Трюффер
7
Сантамария
18
Матич
27
Бурижо
28
Ле Фе
11
Терье
9
Гуири
92
Клосс
62
Мурильо
62
Мурильо
92
Клосс
7
Сарр
26
Балерди
26
Балерди
7
Сарр
77
Арит
17
Верету
17
Верету
77
Арит
6
Лоди
77
Муг
77
Муг
6
Лоди
7
Обамеянг
9
Витинья
9
Витинья
7
Обамеянг
3
Теате
17
Омари
17
Омари
3
Теате
27
Бурижо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
27
Бурижо
28
Ле Фе
10
Бляс
10
Бляс
28
Ле Фе
11
Терье
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Терье
7
Сантамария
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
7
Сантамария
Остались в запасе
Марсель
Ренн
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Ренн
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Велодром
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