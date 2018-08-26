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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 26 августа 2018
Марсель
26.08.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
54'
Л. Окампос
72'
Р. Бенсебаини (АГ)
38'
Б. Бурижо (П)
45+1'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ренн
90'
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Бенсебаини
72'
ГОЛ! 1:2!
Л. Окампос
54'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
И. Сарр
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Бурижо
Желтая карточка
Б. Камара
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Пеле
23
Амави
23
Рами
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-2-4-1
40
Коубек
17
Мешер
25
Гелин
3
Да Силва
14
Траоре
5
Бенсебаини
19
Гренье
27
Бурижо
17
Леа Силики
21
Андре
7
Сарр
Остались в запасе
Марсель
Ренн
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Марсель - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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