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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Марсель
Ренн - Марсель: обзор матча 14 мая 2022
Ренн
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
12'
Б. Бурижо
35'
Л. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Марсель
Замена
Л. Угочукву
️️️️
М. Терье
90'
+1
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
81'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Ф. Тайт
80'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
80'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Б. Бурижо
77'
73'
Замена
П. Лирола
️️️️
П. Гуйе
70'
Желтая карточка
П. Гуйе
64'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
64'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Д. Чалета-Цар
ГОЛ! 2:0!
Л. Майер
Пас отдал
М. Терье
35'
Желтая карточка
Ф. Тайт
27'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бурижо
Пас отдал
М. Терье
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гомис
3
Трюффер
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
3-2-3-2
30
Манданда
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
7
Ундер
77
Арит
11
Терье
18
Угочукву
18
Угочукву
11
Терье
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
27
Бурижо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
27
Бурижо
29
Тайт
8
Мартен
8
Мартен
29
Тайт
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
18
Гуйе
14
Лирола
14
Лирола
18
Гуйе
15
Чалета-Цар
9
Дьенг
9
Дьенг
15
Чалета-Цар
Остались в запасе
Ренн
Марсель
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Ренн - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
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