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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 18 сентября 2022
Марсель
18.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
52'
М. Гендузи
25'
М. Гендузи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Ренн
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
Желтая карточка
Л. Балерди
85'
84'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Санчес
84'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ж. Верету
84'
84'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
М. Терье
75'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Бурижо
Замена
Д. Ундер
️️️️
А. Арит
73'
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Гендузи
73'
68'
Желтая карточка
К. Сулемана
Желтая карточка
Н. Тавареш
62'
61'
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Гуири
61'
Замена
Л. Майер
️️️️
Д. Дуэ
ГОЛ! 1:1!
М. Гендузи
Пас отдал
Ж. Верету
52'
44'
Желтая карточка
А. Гуири
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Гендузи
19'
Желтая карточка
Д. Дуэ
7'
Желтая карточка
Х. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
23
Колашинац
99
Мбемба
26
Балерди
17
Тавареш
92
Клосс
6
Гендузи
17
Верету
21
Ронжье
77
Арит
4
Санчес
4-1-1-3-1
30
Манданда
14
Траоре
3
Теате
6
Родон
3
Трюффер
18
Угочукву
27
Бурижо
29
Тайт
14
Дуэ
11
Терье
9
Гуири
6
Гендузи
10
Пайет
10
Пайет
6
Гендузи
17
Верету
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Верету
77
Арит
7
Ундер
7
Ундер
77
Арит
4
Санчес
97
Суарес
97
Суарес
4
Санчес
14
Дуэ
14
Майер
14
Майер
14
Дуэ
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
9
Гуири
7
Сулемана
7
Сулемана
9
Гуири
27
Бурижо
11
Доку
11
Доку
27
Бурижо
11
Терье
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
11
Терье
Остались в запасе
Марсель
Ренн
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Ренн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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