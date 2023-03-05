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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Марсель
Ренн - Марсель: обзор матча 05 марта 2023
Ренн
05.03.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
57'
С. Колашинац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Марсель
90'
+2
Желтая карточка
Л. Балерди
Замена
Л. Майер
️️️️
Б. Бурижо
86'
85'
Замена
Витинья
️️️️
А. Санчес
85'
Замена
А. Унаи
️️️️
Д. Ундер
80'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
Замена
И. Салах
️️️️
А. Калимуэндо
73'
Желтая карточка
Д. Дуэ
66'
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Колашинац
Пас отдал
Д. Ундер
51'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Гендузи
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Ж. Доку
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
17
Руслан Малиновский
АП
9
Витинья
ЦФ
4-1-1-4
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
3
Теате
99
Спенс
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Доку
9
Гуири
15
Калимуэндо
9
Экамби
3-2-3-1-1
13
Лопес
17
Тавареш
26
Балерди
99
Мбемба
92
Клосс
23
Колашинац
6
Гендузи
17
Верету
21
Ронжье
7
Ундер
4
Санчес
27
Бурижо
14
Майер
14
Майер
27
Бурижо
11
Доку
14
Дуэ
14
Дуэ
11
Доку
15
Калимуэндо
7
Салах
7
Салах
15
Калимуэндо
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
7
Ундер
21
Унаи
21
Унаи
7
Ундер
6
Гендузи
17
Малиновский
17
Малиновский
6
Гендузи
4
Санчес
9
Витинья
9
Витинья
4
Санчес
Остались в запасе
Ренн
Марсель
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Ренн - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
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