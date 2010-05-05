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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 05 мая 2010
Марсель
05.05.2010, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
4'
Г. Хайнце
73'
М. Ньянг
75'
Л. Гонсалес
36'
Д. Бриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ренн
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Ньянг
Замена
М. Сов
️️️️
С. Марво
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Д. Бриан
Замена
И. Бангура
️️️️
А. Гьян
ГОЛ! 3:1!
Л. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
М. Ньянг
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Брандао
Замена
Т. Тайво
️️️️
Г. Хайнце
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Ж. Лерой
ГОЛ! 1:0!
Г. Хайнце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ЛП
22
Эдуар Сиссе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
29
Ромен Данзе
ЛЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
(К)
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Жером Лерой
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
5
Хайнце
20
Диавара
25
Мбиа
21
Боннар
22
Сиссе
77
Каборе
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
76
Ньянг
11
Брандао
4-1-3-1-1
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
13
Ханссон
29
Данзе
6
М'Вила
7
Бриан
6
Лерой
18
Лемуан
12
Марво
3
Гьян
5
Хайнце
0
Тайво
0
Тайво
5
Хайнце
11
Брандао
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
11
Брандао
76
Ньянг
14
Коне
14
Коне
76
Ньянг
7
Бриан
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
7
Бриан
12
Марво
17
Сов
17
Сов
12
Марво
3
Гьян
3
Бангура
3
Бангура
3
Гьян
Остались в запасе
Марсель
Ренн
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Эрик Геретс
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Марсель - Ренн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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