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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Марсель
Ренн - Марсель: обзор матча 21 сентября 2016
Ренн
21.09.2016, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
42'
Д. Сио
85'
К. Гросицки (П)
89'
А. Эну
44'
Б. Гомис (П)
50'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Марсель
90'
Желтая карточка
Р. Кабелла
ГОЛ! 3:2!
А. Эну
Пас отдал
К. Гросицки
89'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Гросицки
85'
Замена
К. Эразмус
️️️️
Ж. Фернандес
82'
75'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Н'Жи
Замена
А. Эну
️️️️
П. Нтеп
74'
65'
Вторая желтая
З. Машаш
62'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Ф. Товен
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Энрике
62'
55'
Желтая карточка
З. Машаш
50'
ГОЛ! 1:2!
Б. Гомис
Пас отдал
К. Н'Жи
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Гомис
ГОЛ! 1:0!
Д. Сио
42'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
26'
9'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Х. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
7
Педро Энрике
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
21
Вильям Ванкер
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
4-4-2
56
Костиль
24
Бааль
17
Мешер
29
Данзе
5
Бенсебаини
21
Андре
8
Гуркюфф
6
Фернандес
7
Энрике
29
Нтеп
13
Сио
4-2-3-1
16
Пеле
2
Сакаи
4
Рекик
15
Губочан
12
Бедимо
21
Ванкер
29
Машаш
10
Товен
5
Кабелла
9
Н'Жи
18
Гомис
7
Энрике
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Энрике
6
Фернандес
9
Эразмус
9
Эразмус
6
Фернандес
29
Нтеп
23
Эну
23
Эну
29
Нтеп
2
Сакаи
99
Ангисса
99
Ангисса
2
Сакаи
10
Товен
70
Сарр
70
Сарр
10
Товен
9
Н'Жи
20
Лопес
20
Лопес
9
Н'Жи
Остались в запасе
Ренн
Марсель
1
Пауль Нарди
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
30
Брис Самба
ВР
6
Роланду
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
6
Роланду
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Ренн - Марсель
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Роазон Парк
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