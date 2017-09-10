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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 10 сентября 2017
Марсель
10.09.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 3
Завершен
Ренн
88'
М. Сансон
2'
В. Хазри
10'
Б. Бурижо
70'
Й. Наньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ренн
Желтая карточка
Роланду
90'
+1
Желтая карточка
Г. Сертик
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Сансон
88'
83'
Желтая карточка
Б. Андре
70'
ГОЛ! 0:3!
Й. Наньон
Пас отдал
Б. Бурижо
Желтая карточка
А. Абденнур
61'
Желтая карточка
А. Рами
29'
Желтая карточка
П. Эвра
26'
Желтая карточка
М. Сансон
15'
10'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бурижо
Пас отдал
С. Прсич
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
Пас отдал
И. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
4-3-2-1
30
Манданда
23
Рами
5
Абденнур
27
Эвра
2
Сакаи
20
Лопес
22
Сертик
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-4-1-2
40
Коубек
14
Траоре
23
Наньон
24
Бааль
19
Мубеле
14
Прсич
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
10
Хазри
9
Эразмус
Остались в запасе
Марсель
Ренн
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Раис М'Боли
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Раис М'Боли
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Марсель - Ренн
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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