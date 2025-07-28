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«Краснодар» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.90

28 июля 2025 9:04
Краснодар - Крылья Советов
29 июл. 2025, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа B, 1 тур
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1.90
Победа «Краснодара»
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29 июля на стадионе Ozon Арена в Краснодаре состоится матч 1-го тура Кубка России между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Обе команды подходят к игре с разной формой, и предстоящая встреча обещает быть интересной.

«Краснодар»

«Краснодар» в последних матчах демонстрирует хорошую атакующую форму, забив 11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.2 гола за матч). Пропустили они 5 голов, что составляет 1 гол за матч. В домашних играх команда традиционно сильна, победив в 4 из последних 5 встреч на своем стадионе. Атакующие действия сохраняют высокую результативность, и защита, хотя и пропускает, продолжает держать ситуацию под контролем.

Сильная игра в атаке и уверенность на домашней арене делают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» не проигрывают в последних 5 выездных матчах, забивая в среднем 1.2 гола за игру и пропуская 1 гол за матч. В последних играх команда демонстрирует стабильность в атаке, но их оборона может быть уязвимой, особенно против более сильных соперников. Несмотря на стабильные результаты, на выезде у команды возникают проблемы с результативностью и обороной, что может повлиять на исход матча с «Краснодаром».

Тем не менее, «Крылья Советов» будут стараться бороться за победу и могут создать несколько опасных моментов.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Победа в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 2.2 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 7 последних домашних матчах против «Крыльев Советов`

«Крылья Советов»

  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.2 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Личные встречи
39% (11)
36% (10)
25% (7)
36
Забитых мячей
29
1.29
В среднем за матч
1.04
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
01.03.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1 : 2
28.10.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.04.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
2 : 1
05.11.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2 : 1
07.05.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Краснодар
3 : 2
19.04.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
0 : 0
03.10.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
2 : 0
17.04.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0 : 1
30.10.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
15.07.2020
Краснодар
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
16.02.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
4 : 2
15.09.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1 : 0
06.04.2019
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
1 : 2
01.11.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 3
24.09.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1 : 1
05.12.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
1 : 1
13.08.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
3 : 0
11.05.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0 : 4
01.11.2015
Краснодар
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
1 : 3
30.10.2014
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.12.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
14.09.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Краснодар
0 : 3
13.04.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Крылья Советов
2 : 2
01.10.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Краснодар
0 : 2
07.05.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 37 тур
Крылья Советов
1 : 1
31.03.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
1 : 2
14.08.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
0 : 0
16.04.2011
Краснодар
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Прогноз на матч «Краснодар» – «Крылья Советов»

«Краснодар» выглядит фаворитом встречи, особенно в домашних условиях. Сильная атака и стабильная оборона дают команде уверенность в победе. В то время как «Крылья Советов» показывают хорошую форму, их оборона может стать уязвимым местом в противостоянии с таким сильным соперником. Ожидается, что «Краснодар» будет доминировать, но «Крылья Советов» смогут создать несколько опасных моментов.

В целом, прогнозируется победа «Краснодара», несмотря на то что гости не проигрывают в последних выездных играх.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Краснодар» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05

1.90
Победа «Краснодара»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Крылья Советов Краснодар
Другие прогнозы
29.07.2025
18:00
2.00
Лига чемпионов, 2 раунд
Кайрат - КуПС
Победа «КуПС» или ничья
29.07.2025
18:30
1.72
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Балтика
Обе забьют
29.07.2025
18:30
1.60
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Динамо - Сочи
победа «Динамо»
29.07.2025
20:45
1.90
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Краснодар - Крылья Советов
Победа «Краснодара»
29.07.2025
21:00
1.88
Лига чемпионов, 2 раунд
Дрита - Копенгаген
Обе команды забьют
29.07.2025
21:00
1.74
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К - Хэмран
Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5
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