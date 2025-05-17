18 мая на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» примет «Болонью» в рамках 37-го тура Серии А. Обе команды находятся в плотной борьбе за места в еврокубках, а значит, мотивация на максимуме. Ожидается упорное противостояние с акцентом на атаку с обеих сторон, несмотря на последние неудачи.

«Фиорентина»

Команда находится в непростом периоде: вылет из Лиги конференций от «Бетиса» и поражения в чемпионате от «Ромы» и «Венеции» ударили по амбициям. Тем не менее, «Фиорентина» демонстрирует хороший уровень игры на своeм поле: 8 матчей без поражений дома говорят сами за себя.

Лидером атак остаeтся Мойзе Кин – 23 мяча в сезоне. Команда забивает стабильно: 6 голов за 5 последних игр, но оборона откровенно хромает – 8 пропущенных. «Фиорентина» не может справиться с давлением в решающих матчах, но дома выглядит значительно убедительнее, чем в гостях.

«Болонья»

«Болонья» проводит один из лучших сезонов последних лет, но сейчас находится на грани того, чтобы остаться за бортом еврокубков. После 36 туров – 62 очка и 7 место. Последние игры в Серии А не впечатляют: ничья с «Ювентусом», поражения от «Милана» и блеклая ничья с «Удинезе».

Тем не менее, в Кубке Италии команда порадовала своих болельщиков победой над тем же «Миланом». Орсолини остаeтся основным орудием в атаке (15 голов), но и его активность снизилась. Пропускает «Болонья» немного – 5 голов за 5 матчей, и держит баланс между атакой и обороной.

Факты о командах

«Фиорентина»

Не проигрывает дома 8 матчей подряд

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных за игру (последние 5)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Болонья»

Не выигрывает в 3 турах Серии А

В среднем 1.00 гола забивает и 1.00 пропускает (последние 5 матчей)

Победа над «Миланом» в Кубке может вернуть уверенность

Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи 47% (15) 31% (10) 22% (7) 43 Забитых мячей 27 1.34 В среднем за матч 0.84 4:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 16 тур Болонья 1 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 21 тур Болонья 2 : 0 Фиорентина Италия. Кубок, 1/4 финала Фиорентина 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 12 тур Фиорентина 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 21 тур Фиорентина 1 : 2 Болонья Италия. Серия А, 6 тур Болонья 2 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 29 тур Фиорентина 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 16 тур Болонья 2 : 3 Фиорентина Италия. Серия А, 34 тур Болонья 3 : 3 Фиорентина Италия. Серия А, 15 тур Фиорентина 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 37 тур Фиорентина 4 : 0 Болонья Италия. Серия А, 18 тур Болонья 1 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 32 тур Фиорентина 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 13 тур Болонья 0 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 23 тур Болонья 1 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 4 тур Фиорентина 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 30 тур Фиорентина 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 11 тур Болонья 0 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур Болонья 1 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 5 тур Фиорентина 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 35 тур Болонья 0 : 3 Фиорентина Италия. Серия А, 16 тур Фиорентина 3 : 0 Болонья Италия. Серия А, 26 тур Болонья 2 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 7 тур Фиорентина 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 21 тур Болонья 2 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 2 тур Фиорентина 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 37 тур Фиорентина 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 18 тур Болонья 1 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 20 тур Фиорентина 1 : 2 Болонья Италия. Серия А, 1 тур Болонья 1 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур Болонья 1 : 3 Фиорентина Италия. Серия А, 3 тур Фиорентина 1 : 0 Болонья

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Болонья»

Матч обещает быть плотным. Обе команды нестабильны, но с атакующим потенциалом. «Фиорентина» лучше играет на домашнем стадионе, а «Болонья» берeт очки за счeт дисциплины. Вероятность обмена голами высока, как и вероятность ничейного исхода. Учитывая форму и турнирное положение, здесь может случиться ничья с результативным счeтом, но с перевесом хозяев по качеству моментов.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фиорентины».

Рекомендованные ставки: