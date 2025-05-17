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Прогноз на точный счёт матча «Фиорентина» – «Болонья»: Серия А, 18 мая 2025

17 мая 2025 11:20
Фиорентина - Болонья
18 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
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6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Фиорентины»
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18 мая на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» примет «Болонью» в рамках 37-го тура Серии А. Обе команды находятся в плотной борьбе за места в еврокубках, а значит, мотивация на максимуме. Ожидается упорное противостояние с акцентом на атаку с обеих сторон, несмотря на последние неудачи.

«Фиорентина»

Команда находится в непростом периоде: вылет из Лиги конференций от «Бетиса» и поражения в чемпионате от «Ромы» и «Венеции» ударили по амбициям. Тем не менее, «Фиорентина» демонстрирует хороший уровень игры на своeм поле: 8 матчей без поражений дома говорят сами за себя.

Лидером атак остаeтся Мойзе Кин – 23 мяча в сезоне. Команда забивает стабильно: 6 голов за 5 последних игр, но оборона откровенно хромает – 8 пропущенных. «Фиорентина» не может справиться с давлением в решающих матчах, но дома выглядит значительно убедительнее, чем в гостях.

«Болонья»

«Болонья» проводит один из лучших сезонов последних лет, но сейчас находится на грани того, чтобы остаться за бортом еврокубков. После 36 туров – 62 очка и 7 место. Последние игры в Серии А не впечатляют: ничья с «Ювентусом», поражения от «Милана» и блеклая ничья с «Удинезе».

Тем не менее, в Кубке Италии команда порадовала своих болельщиков победой над тем же «Миланом». Орсолини остаeтся основным орудием в атаке (15 голов), но и его активность снизилась. Пропускает «Болонья» немного – 5 голов за 5 матчей, и держит баланс между атакой и обороной.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Не проигрывает дома 8 матчей подряд
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных за игру (последние 5)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Болонья»

  • Не выигрывает в 3 турах Серии А
  • В среднем 1.00 гола забивает и 1.00 пропускает (последние 5 матчей)
  • Победа над «Миланом» в Кубке может вернуть уверенность
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
47% (15)
31% (10)
22% (7)
43
Забитых мячей
27
1.34
В среднем за матч
0.84
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
1 : 0
15.12.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
14.02.2024
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 1
12.11.2023
Болонья
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 2
05.02.2023
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
2 : 1
11.09.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 0
13.03.2022
Болонья
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Болонья
2 : 3
05.12.2021
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Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
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02.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0 : 0
03.01.2021
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
4 : 0
29.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
14.04.2019
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 0
25.11.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 2
04.02.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
2 : 1
16.09.2017
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 0
02.04.2017
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 1
29.10.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
06.02.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
23.09.2015
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 0
15.12.2013
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 1
26.02.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 0
07.10.2012
Болонья
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
21.02.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
2 : 0
11.09.2011
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 1
15.05.2011
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 1
06.01.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 2
17.01.2010
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 1
22.08.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1 : 3
02.02.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 0
21.09.2008
Болонья
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Прогноз на матч «Фиорентина» – «Болонья»

Матч обещает быть плотным. Обе команды нестабильны, но с атакующим потенциалом. «Фиорентина» лучше играет на домашнем стадионе, а «Болонья» берeт очки за счeт дисциплины. Вероятность обмена голами высока, как и вероятность ничейного исхода. Учитывая форму и турнирное положение, здесь может случиться ничья с результативным счeтом, но с перевесом хозяев по качеству моментов.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фиорентины».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Фиорентины» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.83
  • Победа «Фиорентины» с форой (0) – коэффициент 1.90

6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Фиорентины»
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Болонья Фиорентина
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