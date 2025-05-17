18 мая на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» примет «Болонью» в рамках 37-го тура Серии А. Обе команды находятся в плотной борьбе за места в еврокубках, а значит, мотивация на максимуме. Ожидается упорное противостояние с акцентом на атаку с обеих сторон, несмотря на последние неудачи.
«Фиорентина»
Команда находится в непростом периоде: вылет из Лиги конференций от «Бетиса» и поражения в чемпионате от «Ромы» и «Венеции» ударили по амбициям. Тем не менее, «Фиорентина» демонстрирует хороший уровень игры на своeм поле: 8 матчей без поражений дома говорят сами за себя.
Лидером атак остаeтся Мойзе Кин – 23 мяча в сезоне. Команда забивает стабильно: 6 голов за 5 последних игр, но оборона откровенно хромает – 8 пропущенных. «Фиорентина» не может справиться с давлением в решающих матчах, но дома выглядит значительно убедительнее, чем в гостях.
«Болонья»
«Болонья» проводит один из лучших сезонов последних лет, но сейчас находится на грани того, чтобы остаться за бортом еврокубков. После 36 туров – 62 очка и 7 место. Последние игры в Серии А не впечатляют: ничья с «Ювентусом», поражения от «Милана» и блеклая ничья с «Удинезе».
Тем не менее, в Кубке Италии команда порадовала своих болельщиков победой над тем же «Миланом». Орсолини остаeтся основным орудием в атаке (15 голов), но и его активность снизилась. Пропускает «Болонья» немного – 5 голов за 5 матчей, и держит баланс между атакой и обороной.
Факты о командах
«Фиорентина»
- Не проигрывает дома 8 матчей подряд
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных за игру (последние 5)
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
«Болонья»
- Не выигрывает в 3 турах Серии А
- В среднем 1.00 гола забивает и 1.00 пропускает (последние 5 матчей)
- Победа над «Миланом» в Кубке может вернуть уверенность
- Забивает в 3 матчах подряд
Прогноз на матч «Фиорентина» – «Болонья»
Матч обещает быть плотным. Обе команды нестабильны, но с атакующим потенциалом. «Фиорентина» лучше играет на домашнем стадионе, а «Болонья» берeт очки за счeт дисциплины. Вероятность обмена голами высока, как и вероятность ничейного исхода. Учитывая форму и турнирное положение, здесь может случиться ничья с результативным счeтом, но с перевесом хозяев по качеству моментов.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фиорентины».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Фиорентины» – коэффициент 6.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.83
- Победа «Фиорентины» с форой (0) – коэффициент 1.90