15 мая 2025 года на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч Ла Лиги между «Хетафе» и «Атлетиком». «Хетафе» продолжает борьбу за выживание в высшем дивизионе, в то время как «Атлетик» преследует цели в еврокубках. Ожидается напряженная встреча, с оглядкой на проблемы обеих команд в обороне. В этом прогнозе мы проанализируем текущую форму команд и предложим рекомендации для ставок.

«Хетафе»

«Хетафе» занимает 15-е место с 39 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.20 гола за матч, что явно указывает на проблемы в атаке. При этом в последних 5 играх они пропускают в среднем 1.80 гола, что подчеркивает слабости в обороне. В последних трех играх «Хетафе» не забивал больше одного гола за матч, что также свидетельствует о проблемах в атакующем звене. Лучший бомбардир команды, Мауро Арамбарри, с 9 голами в 34 матчах, будет стараться вдохновить команду на результат в этом важном поединке. Несмотря на трудности, «Хетафе» не проигрывает в последних трех домашних играх против «Атлетика», что дает им некоторое преимущество.

«Атлетик»

«Атлетик» находится на 4-м месте с 64 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.60 гола за матч, что на фоне не слишком высокой результативности подтверждает их преимущество в защите, но слабую атакующую мощь. На выезде «Атлетик» показывает нестабильные результаты, не выигрывая в последних 5 выездных матчах Ла Лиги. Однако «Атлетик» имеет значительный опыт борьбы за еврокубки и вряд ли будет уступать в игре с командой, которая испытывает проблемы в атаке. В последних играх они забивали, но также позволяли соперникам забивать, что делает исход игры открытым. Лучший бомбардир команды – Ойан Сансет (17 голов в 33 матчах) будет стремиться к очередному голу, чтобы помочь своей команде укрепить свои позиции.

Факты о командах:

«Хетафе»

Занимает 15-е место с 39 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за матч и пропускает 1.80.

Не забивает больше одного гола в последних трех играх.

Лучший бомбардир – Мауро Арамбарри (9 голов в 34 матчах).

«Атлетик»

Занимает 4-е место с 64 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за матч и пропускает 1.40.

Не выигрывает в последних 5 выездных матчах Ла Лиги.

Лучший бомбардир – Ойан Сансет (17 голов в 33 матчах).

Личные встречи 21% (7) 48% (16) 30% (10) 30 Забитых мячей 40 0.91 В среднем за матч 1.21 2:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 1 тур Атлетик 1 : 1 Хетафе Испания. Примера, 34 тур Хетафе 0 : 2 Атлетик Испания. Примера, 7 тур Атлетик 2 : 2 Хетафе Испания. Примера, 27 тур Атлетик 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 10 тур Хетафе 2 : 2 Атлетик Испания. Примера, 29 тур Атлетик 1 : 1 Хетафе Испания. Примера, 16 тур Хетафе 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 20 тур Атлетик 5 : 1 Хетафе Испания. Примера, 11 тур Хетафе 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 22 тур Атлетик 0 : 2 Хетафе Испания. Примера, 2 тур Хетафе 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 31 тур Хетафе 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 13 тур Атлетик 1 : 1 Хетафе Испания. Примера, 20 тур Хетафе 2 : 2 Атлетик Испания. Примера, 1 тур Атлетик 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 22 тур Хетафе 0 : 1 Атлетик Испания. Примера, 3 тур Атлетик 3 : 1 Хетафе Испания. Примера, 32 тур Атлетик 4 : 0 Хетафе Испания. Примера, 13 тур Хетафе 1 : 2 Атлетик Испания. Примера, 29 тур Атлетик 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 10 тур Хетафе 0 : 1 Атлетик Испания. Примера, 28 тур Хетафе 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 9 тур Атлетик 1 : 2 Хетафе Испания. Примера, 37 тур Атлетик 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 18 тур Хетафе 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 28 тур Хетафе 2 : 2 Атлетик Испания. Примера, 9 тур Атлетик 3 : 0 Хетафе Испания. Примера, 27 тур Атлетик 2 : 2 Хетафе Испания. Примера, 8 тур Хетафе 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 24 тур Хетафе 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 5 тур Атлетик 0 : 1 Хетафе Испания. Примера, 29 тур Атлетик 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 10 тур Хетафе 2 : 0 Атлетик

Прогноз на матч «Хетафе» – «Атлетик»

Исходя из текущей формы команд, «Атлетик» является фаворитом. Несмотря на проблемы в атаке, команда сильнее в обороне и имеет более высокий класс. «Хетафе» испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что может привести к трудностям в игре с таким соперником. Однако на своем поле «Хетафе» может оказать сопротивление и забить хотя бы один гол. Впрочем, ожидаем, что «Атлетик» выиграет благодаря своей стабильности и большему количеству атакующих возможностей.

Прогноз на точный счeт: Победа «Атлетика» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки: