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Прогноз на точный счет матча «Хетафе» – «Атлетик»: Ла Лига, 15 мая 2025

14 мая 2025 11:21
Хетафе - Атлетик
15 мая 2025, четверг 22:30 | Испания. Примера, 36 тур
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5.77
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетика»
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15 мая 2025 года на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч Ла Лиги между «Хетафе» и «Атлетиком». «Хетафе» продолжает борьбу за выживание в высшем дивизионе, в то время как «Атлетик» преследует цели в еврокубках. Ожидается напряженная встреча, с оглядкой на проблемы обеих команд в обороне. В этом прогнозе мы проанализируем текущую форму команд и предложим рекомендации для ставок.

«Хетафе»

«Хетафе» занимает 15-е место с 39 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.20 гола за матч, что явно указывает на проблемы в атаке. При этом в последних 5 играх они пропускают в среднем 1.80 гола, что подчеркивает слабости в обороне. В последних трех играх «Хетафе» не забивал больше одного гола за матч, что также свидетельствует о проблемах в атакующем звене. Лучший бомбардир команды, Мауро Арамбарри, с 9 голами в 34 матчах, будет стараться вдохновить команду на результат в этом важном поединке. Несмотря на трудности, «Хетафе» не проигрывает в последних трех домашних играх против «Атлетика», что дает им некоторое преимущество.

«Атлетик»

«Атлетик» находится на 4-м месте с 64 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.60 гола за матч, что на фоне не слишком высокой результативности подтверждает их преимущество в защите, но слабую атакующую мощь. На выезде «Атлетик» показывает нестабильные результаты, не выигрывая в последних 5 выездных матчах Ла Лиги. Однако «Атлетик» имеет значительный опыт борьбы за еврокубки и вряд ли будет уступать в игре с командой, которая испытывает проблемы в атаке. В последних играх они забивали, но также позволяли соперникам забивать, что делает исход игры открытым. Лучший бомбардир команды – Ойан Сансет (17 голов в 33 матчах) будет стремиться к очередному голу, чтобы помочь своей команде укрепить свои позиции.

Факты о командах:

«Хетафе»

  • Занимает 15-е место с 39 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за матч и пропускает 1.80.
  • Не забивает больше одного гола в последних трех играх.
  • Лучший бомбардир – Мауро Арамбарри (9 голов в 34 матчах).

«Атлетик»

  • Занимает 4-е место с 64 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за матч и пропускает 1.40.
  • Не выигрывает в последних 5 выездных матчах Ла Лиги.
  • Лучший бомбардир – Ойан Сансет (17 голов в 33 матчах).

Личные встречи
21% (7)
48% (16)
30% (10)
30
Забитых мячей
40
0.91
В среднем за матч
1.21
2:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
1 : 1
15.08.2024
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0 : 2
03.05.2024
Атлетик
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
2 : 2
27.09.2023
Хетафе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 0
01.04.2023
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 2
18.10.2022
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 1
18.03.2022
Хетафе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
0 : 0
06.12.2021
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5 : 1
25.01.2021
Хетафе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
1 : 1
29.11.2020
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
0 : 2
02.02.2020
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 1
24.08.2019
Атлетик
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 0
07.04.2019
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 1
25.11.2018
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 2
19.01.2018
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 0
20.08.2017
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 1
30.01.2016
Атлетик
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
3 : 1
13.09.2015
Хетафе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
4 : 0
18.04.2015
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 0
23.03.2014
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 1
29.10.2013
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 0
16.03.2013
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 2
28.10.2012
Хетафе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 0
05.05.2012
Хетафе
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
0 : 0
08.01.2012
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
2 : 2
14.03.2011
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
3 : 0
31.10.2010
Хетафе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
2 : 2
20.03.2010
Хетафе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
2 : 0
25.10.2009
Атлетик
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
1 : 1
22.02.2009
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
0 : 1
28.09.2008
Хетафе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 0
23.03.2008
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 0
31.10.2007
Атлетик
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Прогноз на матч «Хетафе» – «Атлетик»

Исходя из текущей формы команд, «Атлетик» является фаворитом. Несмотря на проблемы в атаке, команда сильнее в обороне и имеет более высокий класс. «Хетафе» испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что может привести к трудностям в игре с таким соперником. Однако на своем поле «Хетафе» может оказать сопротивление и забить хотя бы один гол. Впрочем, ожидаем, что «Атлетик» выиграет благодаря своей стабильности и большему количеству атакующих возможностей.

Прогноз на точный счeт: Победа «Атлетика» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетика» – коэффициент 5.77
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1.5 – коэффициент 1.85

5.77
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетика»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Атлетик Хетафе
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