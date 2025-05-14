15 мая 2025 года на стадионе «Эль-Садар» состоится матч Ла Лиги между «Осасуной» и «Атлетико». В этой встрече «Атлетико» будет бороться за чемпионские амбиции, а «Осасуна» будет стремиться закрепиться в верхней части таблицы. Мы ожидаем интересную и напряженную игру, с акцентом на атакующие действия обеих команд.

«Осасуна»

«Осасуна» находится на 11-м месте с 45 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, но пропускает 1.60. Это означает, что несмотря на хорошие атакующие действия, оборона «Осасуны» имеет слабые места. Лучший бомбардир команды – Анте Будимир, с 22 голами в 39 матчах. Он будет главным оружием в атаке против сильного соперника, такого как «Атлетико». Несмотря на неидеальную оборону, «Осасуна» не проигрывает в последних 6 матчах, что говорит о стабильности.

«Атлетико»

«Атлетико» идет на 3-м месте с 70 очками и продолжает бороться за чемпионство. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.20 гола за матч, при этом пропускает всего 0.60. Это подтверждает высокую стабильность и силу обороны, что является важным преимуществом против таких команд, как «Осасуна». Хулиан Альварес с 27 голами в 51 матче продолжает быть главным бомбардиром. «Атлетико» в последних играх продемонстрировал отличные результаты, в том числе победу над «Реалом Сосьедад» (4:0).

Факты о командах:

«Осасуна»

Занимает 11-е место с 45 очками.

В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч и пропускает 1.60.

В последних 6 играх забивает в каждом матче.

Лучший бомбардир – Анте Будимир (22 гола в 39 матчах).

«Атлетико»

Занимает 3-е место с 70 очками.

В последних 5 играх забивает 2.20 гола за матч и пропускает 0.60.

Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги.

Лучший бомбардир – Хулиан Альварес (27 голов в 51 матче).

Личные встречи 19% (5) 7% (2) 74% (20) 23 Забитых мячей 50 0.85 В среднем за матч 1.85 4:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 2:4 Испания. Примера, 19 тур Атлетико 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 37 тур Атлетико 1 : 4 Осасуна Испания. Примера, 7 тур Осасуна 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 35 тур Атлетико 3 : 0 Осасуна Испания. Примера, 19 тур Осасуна 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 25 тур Осасуна 0 : 3 Атлетико Испания. Примера, 14 тур Атлетико 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 37 тур Атлетико 2 : 1 Осасуна Испания. Примера, 8 тур Осасуна 1 : 3 Атлетико Испания. Примера, 29 тур Осасуна 0 : 5 Атлетико Испания. Примера, 17 тур Атлетико 2 : 0 Осасуна Испания. Примера, 32 тур Атлетико 3 : 0 Осасуна Испания. Примера, 13 тур Осасуна 0 : 3 Атлетико Испания. Примера, 25 тур Осасуна 3 : 0 Атлетико Испания. Примера, 6 тур Атлетико 2 : 1 Осасуна Испания. Примера, 28 тур Осасуна 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 9 тур Атлетико 3 : 1 Осасуна Испания. Примера, 21 тур Осасуна 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 2 тур Атлетико 0 : 0 Осасуна Испания. Примера, 30 тур Осасуна 2 : 3 Атлетико Испания. Примера, 11 тур Атлетико 3 : 0 Осасуна Испания. Примера, 26 тур Атлетико 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 7 тур Осасуна 3 : 0 Атлетико Испания. Примера, 29 тур Атлетико 2 : 4 Осасуна Испания. Примера, 10 тур Осасуна 0 : 0 Атлетико Испания. Примера, 25 тур Осасуна 3 : 1 Атлетико Испания. Примера, 6 тур Атлетико 2 : 0 Осасуна

Прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетико»

«Атлетико» выглядит фаворитом встречи благодаря своей атакующей мощи и надежной обороне. Несмотря на то, что «Осасуна» будет играть дома и имеет хорошие атакующие действия, их слабая оборона может быть использована «Атлетико». Ожидаем, что обе команды смогут забить, но «Атлетико» возьмет верх благодаря своей более стабильной игре и сильному составу.

Прогноз на точный счeт: Победа «Атлетико» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки: