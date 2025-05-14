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Прогноз на точный счет матча «Осасуна» – «Атлетико»: Ла Лига, 15 мая 2025

14 мая 2025 11:22
Осасуна - Атлетико
15 мая 2025, четверг 20:00 | Испания. Примера, 36 тур
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
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15 мая 2025 года на стадионе «Эль-Садар» состоится матч Ла Лиги между «Осасуной» и «Атлетико». В этой встрече «Атлетико» будет бороться за чемпионские амбиции, а «Осасуна» будет стремиться закрепиться в верхней части таблицы. Мы ожидаем интересную и напряженную игру, с акцентом на атакующие действия обеих команд.

«Осасуна»

«Осасуна» находится на 11-м месте с 45 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, но пропускает 1.60. Это означает, что несмотря на хорошие атакующие действия, оборона «Осасуны» имеет слабые места. Лучший бомбардир команды – Анте Будимир, с 22 голами в 39 матчах. Он будет главным оружием в атаке против сильного соперника, такого как «Атлетико». Несмотря на неидеальную оборону, «Осасуна» не проигрывает в последних 6 матчах, что говорит о стабильности.

«Атлетико»

«Атлетико» идет на 3-м месте с 70 очками и продолжает бороться за чемпионство. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.20 гола за матч, при этом пропускает всего 0.60. Это подтверждает высокую стабильность и силу обороны, что является важным преимуществом против таких команд, как «Осасуна». Хулиан Альварес с 27 голами в 51 матче продолжает быть главным бомбардиром. «Атлетико» в последних играх продемонстрировал отличные результаты, в том числе победу над «Реалом Сосьедад» (4:0).

Факты о командах:

«Осасуна»

  • Занимает 11-е место с 45 очками.
  • В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч и пропускает 1.60.
  • В последних 6 играх забивает в каждом матче.
  • Лучший бомбардир – Анте Будимир (22 гола в 39 матчах).

«Атлетико»

  • Занимает 3-е место с 70 очками.
  • В последних 5 играх забивает 2.20 гола за матч и пропускает 0.60.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги.
  • Лучший бомбардир – Хулиан Альварес (27 голов в 51 матче).

Личные встречи
19% (5)
7% (2)
74% (20)
23
Забитых мячей
50
0.85
В среднем за матч
1.85
4:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  2:4
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
1 : 0
12.01.2025
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 4
19.05.2024
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 2
28.09.2023
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
3 : 0
21.05.2023
Осасуна
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 1
29.01.2023
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0 : 3
19.02.2022
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 0
20.11.2021
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
16.05.2021
Осасуна
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1 : 3
31.10.2020
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 5
17.06.2020
Атлетико
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
2 : 0
14.12.2019
Осасуна
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3 : 0
15.04.2017
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 3
27.11.2016
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 0
23.02.2014
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
24.09.2013
Осасуна
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0 : 2
17.03.2013
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
3 : 1
28.10.2012
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
0 : 1
30.01.2012
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
0 : 0
28.08.2011
Осасуна
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
2 : 3
03.04.2011
Атлетико
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
13.11.2010
Осасуна
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1 : 0
15.03.2010
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
3 : 0
18.10.2009
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2 : 4
05.04.2009
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0 : 0
09.11.2008
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 1
24.02.2008
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 0
30.09.2007
Осасуна
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Прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетико»

«Атлетико» выглядит фаворитом встречи благодаря своей атакующей мощи и надежной обороне. Несмотря на то, что «Осасуна» будет играть дома и имеет хорошие атакующие действия, их слабая оборона может быть использована «Атлетико». Ожидаем, что обе команды смогут забить, но «Атлетико» возьмет верх благодаря своей более стабильной игре и сильному составу.

Прогноз на точный счeт: Победа «Атлетико» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 1.90

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Атлетико Осасуна
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