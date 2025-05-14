15 мая 2025 года на стадионе «Эль-Садар» состоится матч Ла Лиги между «Осасуной» и «Атлетико». В этой встрече «Атлетико» будет бороться за чемпионские амбиции, а «Осасуна» будет стремиться закрепиться в верхней части таблицы. Мы ожидаем интересную и напряженную игру, с акцентом на атакующие действия обеих команд.
«Осасуна»
«Осасуна» находится на 11-м месте с 45 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, но пропускает 1.60. Это означает, что несмотря на хорошие атакующие действия, оборона «Осасуны» имеет слабые места. Лучший бомбардир команды – Анте Будимир, с 22 голами в 39 матчах. Он будет главным оружием в атаке против сильного соперника, такого как «Атлетико». Несмотря на неидеальную оборону, «Осасуна» не проигрывает в последних 6 матчах, что говорит о стабильности.
«Атлетико»
«Атлетико» идет на 3-м месте с 70 очками и продолжает бороться за чемпионство. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.20 гола за матч, при этом пропускает всего 0.60. Это подтверждает высокую стабильность и силу обороны, что является важным преимуществом против таких команд, как «Осасуна». Хулиан Альварес с 27 голами в 51 матче продолжает быть главным бомбардиром. «Атлетико» в последних играх продемонстрировал отличные результаты, в том числе победу над «Реалом Сосьедад» (4:0).
Факты о командах:
«Осасуна»
- Занимает 11-е место с 45 очками.
- В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч и пропускает 1.60.
- В последних 6 играх забивает в каждом матче.
- Лучший бомбардир – Анте Будимир (22 гола в 39 матчах).
«Атлетико»
- Занимает 3-е место с 70 очками.
- В последних 5 играх забивает 2.20 гола за матч и пропускает 0.60.
- Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги.
- Лучший бомбардир – Хулиан Альварес (27 голов в 51 матче).
Прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетико»
«Атлетико» выглядит фаворитом встречи благодаря своей атакующей мощи и надежной обороне. Несмотря на то, что «Осасуна» будет играть дома и имеет хорошие атакующие действия, их слабая оборона может быть использована «Атлетико». Ожидаем, что обе команды смогут забить, но «Атлетико» возьмет верх благодаря своей более стабильной игре и сильному составу.
Прогноз на точный счeт: Победа «Атлетико» с результатом 2:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 1.90