4 мая на стадионе «Айброкс» состоится дерби Шотландии – матч 35-го тура Премьершипа между «Рейнджерс» и «Селтиком». Это противостояние не только принципиальное, но и важнейшее с турнирной точки зрения. «Селтик» уверенно лидирует, стремясь закрепить первое место, а «Рейнджерс» попытается вернуть интригу в борьбу за титул.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» занимает 2-е место с 67 очками. Команда не побеждает уже 5 матчей подряд, в последней встрече сыграв вничью 2:2 с «Сент-Миррен». За последние 5 игр «Рейнджерс» забил 4 гола и пропустил 8. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атак остаeтся Сириль Дессерс, забивший 23 мяча в 49 матчах. Команда испытывает сложности в обороне, а нападение страдает от недостаточной реализации моментов, особенно в матчах против сильных соперников.

«Селтик»

«Селтик» лидирует с 84 очками и одержал 3 победы подряд. В последней игре команда разгромила «Данди Юнайтед» 5:0. За последние 5 матчей «Селтик» забил 18 голов и пропустил 2. Средняя результативность – 3.60 гола за игру, а оборона пропускает всего 0.40. Лидером атак является Дайдзен Маэда, забивший 31 гол в 46 матчах. Команда демонстрирует мощную атаку, высокую интенсивность и надeжную игру в обороне, доминируя над соперниками как дома, так и на выезде.

Факты о командах:

«Рейнджерс»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 9 последних матчах

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

«Селтик»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 3.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи 33% (15) 20% (9) 48% (22) 57 Забитых мячей 78 1.24 В среднем за матч 1.7 4:2 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 3:3 Шотландия. Премьер-лига, 2 тур Рейнджерс 1 : 1 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 30 тур Селтик 2 : 3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 21 тур Рейнджерс 3 : 0 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 4 тур Селтик 3 : 0 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 3 тур Селтик 2 : 1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 32 тур Рейнджерс 3 : 3 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 21 тур Селтик 2 : 1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 4 тур Рейнджерс 0 : 1 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 2 тур Рейнджерс 3 : 0 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 31 тур Селтик 3 : 2 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 20 тур Рейнджерс 2 : 2 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 6 тур Селтик 4 : 0 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 2 тур Селтик 1 : 1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 32 тур Рейнджерс 1 : 2 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 22 тур Селтик 3 : 0 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 4 тур Рейнджерс 1 : 0 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 3 тур Рейнджерс 4 : 1 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 32 тур Селтик 1 : 1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 22 тур Рейнджерс 1 : 0 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 11 тур Селтик 0 : 2 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 21 тур Селтик 1 : 2 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 4 тур Рейнджерс 0 : 2 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 37 тур Рейнджерс 2 : 0 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 31 тур Селтик 2 : 1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 21 тур Рейнджерс 1 : 0 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 4 тур Селтик 1 : 0 Рейнджерс Шотландия. Плей-офф, 35 тур Селтик 5 : 0 Рейнджерс Шотландия. Премьер-Лига, 30 тур Рейнджерс 2 : 3 Селтик Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур Селтик 0 : 0 Рейнджерс Шотландия. Премьер-Лига, 7 тур Рейнджерс 0 : 2 Селтик Шотландия. Плей-офф, 1 тур Рейнджерс 1 : 5 Селтик Шотландия. Премьер-Лига, 28 тур Селтик 1 : 1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур Рейнджерс 1 : 2 Селтик Шотландия. Премьер-Лига, 5 тур Селтик 5 : 1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-Лига, 35 тур Селтик 3 : 0 Рейнджерс Шотландия. Премьер-Лига, 31 тур Рейнджерс 3 : 2 Селтик Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур Селтик 1 : 0 Рейнджерс Шотландия. Премьер-Лига, 8 тур Рейнджерс 4 : 2 Селтик Шотландия. Премьер-Лига, 34 тур Рейнджерс 0 : 0 Селтик Шотландия. Премьер-Лига, 27 тур Селтик 3 : 0 Рейнджерс Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур Рейнджерс 0 : 2 Селтик Шотландия. Премьер-Лига, 9 тур Селтик 1 : 3 Рейнджерс Чемпионат Шотландии, 37 тур Селтик 2 : 1 Рейнджерс Чемпионат Шотландии, 27 тур Рейнджерс 1 : 0 Селтик Чемпионат Шотландии, 19 тур Селтик 1 : 1 Рейнджерс Чемпионат Шотландии, 7 тур Рейнджерс 2 : 1 Селтик

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Селтик»

Форма команд указывает на явное преимущество гостей. «Селтик» демонстрирует агрессивную атаку и надeжную оборону, в то время как «Рейнджерс» испытывает сложности как в защите, так и в создании моментов. Ожидается, что «Селтик» будет контролировать игру, навязывая высокий темп и создавая опасность у ворот соперника.

«Рейнджерс» попробует сыграть на эмоциях и использовать домашний фактор, но слабая защита вряд ли выдержит давление лидера. «Селтик» способен забить минимум дважды, а хозяева могут ответить голом при поддержке трибун. Вероятен результативный матч, где «Селтик» одержит победу с преимуществом в один-два мяча.

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