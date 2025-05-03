4 мая на стадионе «Айброкс» состоится дерби Шотландии – матч 35-го тура Премьершипа между «Рейнджерс» и «Селтиком». Это противостояние не только принципиальное, но и важнейшее с турнирной точки зрения. «Селтик» уверенно лидирует, стремясь закрепить первое место, а «Рейнджерс» попытается вернуть интригу в борьбу за титул.
«Рейнджерс»
«Рейнджерс» занимает 2-е место с 67 очками. Команда не побеждает уже 5 матчей подряд, в последней встрече сыграв вничью 2:2 с «Сент-Миррен». За последние 5 игр «Рейнджерс» забил 4 гола и пропустил 8. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атак остаeтся Сириль Дессерс, забивший 23 мяча в 49 матчах. Команда испытывает сложности в обороне, а нападение страдает от недостаточной реализации моментов, особенно в матчах против сильных соперников.
«Селтик»
«Селтик» лидирует с 84 очками и одержал 3 победы подряд. В последней игре команда разгромила «Данди Юнайтед» 5:0. За последние 5 матчей «Селтик» забил 18 голов и пропустил 2. Средняя результативность – 3.60 гола за игру, а оборона пропускает всего 0.40. Лидером атак является Дайдзен Маэда, забивший 31 гол в 46 матчах. Команда демонстрирует мощную атаку, высокую интенсивность и надeжную игру в обороне, доминируя над соперниками как дома, так и на выезде.
Факты о командах:
«Рейнджерс»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в 9 последних матчах
- В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)
«Селтик»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в среднем 3.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Селтик»
Форма команд указывает на явное преимущество гостей. «Селтик» демонстрирует агрессивную атаку и надeжную оборону, в то время как «Рейнджерс» испытывает сложности как в защите, так и в создании моментов. Ожидается, что «Селтик» будет контролировать игру, навязывая высокий темп и создавая опасность у ворот соперника.
«Рейнджерс» попробует сыграть на эмоциях и использовать домашний фактор, но слабая защита вряд ли выдержит давление лидера. «Селтик» способен забить минимум дважды, а хозяева могут ответить голом при поддержке трибун. Вероятен результативный матч, где «Селтик» одержит победу с преимуществом в один-два мяча.
Рекомендация:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Селтика» – коэффициент 6.20
- Победа «Селтика» – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Селтика» больше 1.5 – коэффициент 1.75