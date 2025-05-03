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Прогноз на точный счет матча «Рейнджерс» – «Селтик»: Премьершип, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:49
Рейнджерс - Селтик
04 мая 2025, воскресенье 14:00 | Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
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6.2
Точный счёт 1:3 в пользу «Селтика»
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4 мая на стадионе «Айброкс» состоится дерби Шотландии – матч 35-го тура Премьершипа между «Рейнджерс» и «Селтиком». Это противостояние не только принципиальное, но и важнейшее с турнирной точки зрения. «Селтик» уверенно лидирует, стремясь закрепить первое место, а «Рейнджерс» попытается вернуть интригу в борьбу за титул.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» занимает 2-е место с 67 очками. Команда не побеждает уже 5 матчей подряд, в последней встрече сыграв вничью 2:2 с «Сент-Миррен». За последние 5 игр «Рейнджерс» забил 4 гола и пропустил 8. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атак остаeтся Сириль Дессерс, забивший 23 мяча в 49 матчах. Команда испытывает сложности в обороне, а нападение страдает от недостаточной реализации моментов, особенно в матчах против сильных соперников.

«Селтик»

«Селтик» лидирует с 84 очками и одержал 3 победы подряд. В последней игре команда разгромила «Данди Юнайтед» 5:0. За последние 5 матчей «Селтик» забил 18 голов и пропустил 2. Средняя результативность – 3.60 гола за игру, а оборона пропускает всего 0.40. Лидером атак является Дайдзен Маэда, забивший 31 гол в 46 матчах. Команда демонстрирует мощную атаку, высокую интенсивность и надeжную игру в обороне, доминируя над соперниками как дома, так и на выезде.

Факты о командах:

«Рейнджерс»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

«Селтик»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 3.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
33% (15)
20% (9)
48% (22)
57
Забитых мячей
78
1.24
В среднем за матч
1.7
4:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
04.05.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Селтик
2 : 3
16.03.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Рейнджерс
3 : 0
02.01.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
2 : 1
11.05.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
3 : 3
07.04.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Селтик
2 : 1
30.12.2023
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Рейнджерс
0 : 1
03.09.2023
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
3 : 0
13.05.2023
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Селтик
3 : 2
08.04.2023
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Рейнджерс
2 : 2
02.01.2023
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Селтик
4 : 0
03.09.2022
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Селтик
1 : 1
01.05.2022
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
1 : 2
03.04.2022
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Селтик
3 : 0
02.02.2022
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.08.2021
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
4 : 1
02.05.2021
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Селтик
1 : 1
21.03.2021
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Рейнджерс
1 : 0
02.01.2021
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
0 : 2
17.10.2020
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Селтик
1 : 2
29.12.2019
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Рейнджерс
0 : 2
01.09.2019
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Рейнджерс
2 : 0
12.05.2019
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Селтик
2 : 1
31.03.2019
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.12.2018
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
1 : 0
02.09.2018
Рейнджерс
Шотландия. Плей-офф, 35 тур
Селтик
5 : 0
29.04.2018
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 30 тур
Рейнджерс
2 : 3
11.03.2018
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур
Селтик
0 : 0
30.12.2017
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 7 тур
Рейнджерс
0 : 2
23.09.2017
Селтик
Шотландия. Плей-офф, 1 тур
Рейнджерс
1 : 5
29.04.2017
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 28 тур
Селтик
1 : 1
12.03.2017
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
Рейнджерс
1 : 2
31.12.2016
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 5 тур
Селтик
5 : 1
10.09.2016
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 35 тур
Селтик
3 : 0
29.04.2012
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 31 тур
Рейнджерс
3 : 2
25.03.2012
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
Селтик
1 : 0
28.12.2011
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 8 тур
Рейнджерс
4 : 2
18.09.2011
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 34 тур
Рейнджерс
0 : 0
24.04.2011
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 27 тур
Селтик
3 : 0
20.02.2011
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
Рейнджерс
0 : 2
02.01.2011
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 9 тур
Селтик
1 : 3
24.10.2010
Рейнджерс
Чемпионат Шотландии, 37 тур
Селтик
2 : 1
04.05.2010
Рейнджерс
Чемпионат Шотландии, 27 тур
Рейнджерс
1 : 0
28.02.2010
Селтик
Чемпионат Шотландии, 19 тур
Селтик
1 : 1
03.01.2010
Рейнджерс
Чемпионат Шотландии, 7 тур
Рейнджерс
2 : 1
04.10.2009
Селтик
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Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Селтик»

Форма команд указывает на явное преимущество гостей. «Селтик» демонстрирует агрессивную атаку и надeжную оборону, в то время как «Рейнджерс» испытывает сложности как в защите, так и в создании моментов. Ожидается, что «Селтик» будет контролировать игру, навязывая высокий темп и создавая опасность у ворот соперника.

«Рейнджерс» попробует сыграть на эмоциях и использовать домашний фактор, но слабая защита вряд ли выдержит давление лидера. «Селтик» способен забить минимум дважды, а хозяева могут ответить голом при поддержке трибун. Вероятен результативный матч, где «Селтик» одержит победу с преимуществом в один-два мяча.

Рекомендация:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Селтика» – коэффициент 6.20
  • Победа «Селтика» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Селтика» больше 1.5 – коэффициент 1.75

6.2
Точный счёт 1:3 в пользу «Селтика»
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Автор: Ланьков Роман
Шотландия. Премьер-лига Селтик Рейнджерс
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