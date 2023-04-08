Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 08 апреля 2023
Селтик
08.04.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Рейнджерс
26'
К. Фурухаси
62'
К. Фурухаси
73'
Жота
45'
Д. Тавернье
79'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Рейнджерс
86'
Замена
С. Райт
️️️️
Т. Кантвелл
86'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Р. Джек
86'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Морелос
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Д. Маэда
86'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
К. Фурухаси
86'
79'
ГОЛ! 3:2!
Д. Тавернье
Пас отдал
Б. Баришич
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Жота
75'
Замена
Х. О
️️️️
М. О'Райли
75'
ГОЛ! 3:1!
Жота
73'
69'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
М. Тилльман
ГОЛ! 2:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
62'
Замена
Т. Ивата
️️️️
А. Муй
61'
Желтая карточка
А. Муй
47'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Кантвелл
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тавернье
Желтая карточка
М. О'Райли
44'
39'
Желтая карточка
Н. Раскин
Желтая карточка
К. МакГрегор
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
26'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ЦП
11
Рокко Вата
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
2
Джонстон
13
Муй
42
МакГрегор
33
О'Райли
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
4-2-3-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Дэвис
4
Суттар
3
Баришич
43
Раскин
8
Джек
77
Кент
10
Тилльман
10
Кантвелл
9
Морелос
7
Жота
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Жота
38
Маэда
26
Бернабеи
26
Бернабеи
38
Маэда
13
Муй
24
Ивата
24
Ивата
13
Муй
7
Фурухаси
14
Тернбулл
14
Тернбулл
7
Фурухаси
33
О'Райли
9
О
9
О
33
О'Райли
8
Джек
6
Ландстрем
6
Ландстрем
8
Джек
10
Кантвелл
11
Райт
11
Райт
10
Кантвелл
9
Морелос
14
Чолак
14
Чолак
9
Морелос
10
Тилльман
10
Сакала
10
Сакала
10
Тилльман
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
11
Рокко Вата
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
11
Рокко Вата
ЦП
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Рейнджерс
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+