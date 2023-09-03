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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 03 сентября 2023
Рейнджерс
03.09.2023, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Селтик
45+2'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Селтик
78'
Желтая карточка
Л. Скейлз
76'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
Замена
А. Сима
️️️️
С. Дессер
76'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Р. Джек
76'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
73'
73'
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Г. Тэйлор
66'
Замена
О. Хольм
️️️️
Д. Тернбулл
66'
Замена
Х. Ян
️️️️
Л. Абада
65'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Д. Стерлинг
64'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Р. Матондо
64'
Замена
Данило
️️️️
К. Руф
63'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рейнджерс
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
90
Данило
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
13
Хен-Джун Ян
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
4
Суттар
21
Стерлинг
43
Раскин
8
Джек
10
Кантвелл
39
Матондо
7
Руф
9
Дессер
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
14
Лагербилке
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
11
Абада
7
Фурухаси
38
Маэда
21
Стерлинг
33
Йилмаз
33
Йилмаз
21
Стерлинг
8
Джек
10
Лоуренс
10
Лоуренс
8
Джек
9
Дессер
19
Сима
19
Сима
9
Дессер
7
Руф
90
Данило
90
Данило
7
Руф
39
Матондо
29
Ламмерс
29
Ламмерс
39
Матондо
32
Тэйлор
26
Бернабеи
26
Бернабеи
32
Тэйлор
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
14
Тернбулл
15
Хольм
15
Хольм
14
Тернбулл
11
Абада
13
Ян
13
Ян
11
Абада
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
Главный тренер
Майкл Бил
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
5
Хек-Гю Квон
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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