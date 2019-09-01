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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 01 сентября 2019
Рейнджерс
01.09.2019, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Селтик
32'
О. Эдуард
90+3'
Д. Хайес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Селтик
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Хайес
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хайес
Желтая карточка
С. Эрфилд
89'
32'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Пас отдал
М. Джонстон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
4-4-1
1
МакГрегор
6
Голдсон
25
Катич
20
Фланаган
2
Тавернье
37
Эрфилд
10
Дэвис
18
Камара
8
Джек
9
Дефо
3-1-3-2-1
17
Форстер
6
Жульен
44
Эльхамед
5
Болинголи
55
Биттон
42
МакГрегор
8
Браун
10
Джонстон
49
Форрест
10
Кристи
29
Эдуард
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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