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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 29 августа 2021
Рейнджерс
29.08.2021, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Селтик
66'
Ф. Хеландер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Селтик
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Кент
89'
86'
Замена
А. Монтгомери
️️️️
Л. Абада
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Морелос
84'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
К. Руф
74'
68'
Замена
И. Соро
️️️️
О. Эдуард
67'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Тернбулл
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хеландер
Пас отдал
Б. Баришич
66'
65'
Желтая карточка
О. Эдуард
38'
Желтая карточка
Д. Тернбулл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Лиел Абада
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
7
Киого Фурухаси
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Том Рогич
АП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-3-1-2
3
Баришич
6
Голдсон
22
Хеландер
27
Балогун
2
МакКрори
18
Арибо
18
Камара
10
Дэвис
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
4-2-2-2
1
Харт
18
Юранович
15
Старфельт
23
Уэлш
56
Ролстон
42
МакГрегор
14
Тернбулл
11
Абада
10
Кристи
7
Фурухаси
29
Эдуард
77
Кент
37
Эрфилд
37
Эрфилд
77
Кент
7
Руф
6
Ландстрем
6
Ландстрем
7
Руф
9
Морелос
10
Сакала
10
Сакала
9
Морелос
29
Эдуард
19
Соро
19
Соро
29
Эдуард
14
Тернбулл
7
Рогич
7
Рогич
14
Тернбулл
11
Абада
3
Монтгомери
3
Монтгомери
11
Абада
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
34
Киран Райт
ВР
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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