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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 10 сентября 2016
Селтик
10.09.2016, суббота, 14:00
Шотландия. Премьер-Лига, 5 тур
5 : 1
Завершен
Рейнджерс
33'
М. Дембеле
42'
М. Дембеле
61'
С. Синклейр
83'
М. Дембеле
44'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Рейнджерс
Желтая карточка
М. Дембеле
84'
ГОЛ! 4:1!
М. Дембеле
83'
Желтая карточка
П. Робертс
79'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
С. Браун
74'
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Форрест
64'
ГОЛ! 3:1!
С. Синклейр
61'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Т. Рогич
54'
Желтая карточка
К. Туре
49'
44'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гарнер
ГОЛ! 2:0!
М. Дембеле
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
33'
Желтая карточка
Н. Биттон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
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1 : 0
08.11.2026
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3 : 2
05.11.2026
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2 : 0
01.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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