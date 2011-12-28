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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 28 декабря 2011
Селтик
28.12.2011, среда, 23:45
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Рейнджерс
52'
Д. Ледли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Рейнджерс
Желтая карточка
Э. Стоукс
+4
Замена
Э. Стоукс
️️️️
Г. Хупер
Желтая карточка
Д. Хили
Замена
М. Эду
️️️️
Л. МакКаллох
Замена
Д. Хили
️️️️
Л. Уоллас
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Б. Каял
Травма
Б. Каял
Замена
Г. Уайлд
️️️️
С. Алуко
Желтая карточка
К. Боканегра
Желтая карточка
К. Лафферти
ГОЛ! 1:0!
Д. Ледли
Пас отдал
Ч. Малгрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Чарли Малгрю
ЛЗ
7
Бирам Каял
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Скотт Браун
(К)
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
88
Гари Хупер
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Саша Папач
ЛЗ
3
Карлос Боканегра
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ПЗ
3
Ли Уоллас
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Ли МакКаллох
(К)
ЦП
14
Соне Алуко
ПП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Элли МакКойст
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
8
Томас Бендиксен
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
4
Малгрю
7
Каял
4
Рогне
3
Мэттьюз
2
Ваньяма
16
Ледли
8
Браун
49
Форрест
30
Самарас
88
Хупер
4-4-2
1
МакГрегор
5
Броудфут
3
Боканегра
5
Бартли
5
Папач
14
Алуко
10
Дэвис
6
МакКаллох
3
Уоллас
18
Елавич
9
Лафферти
7
Каял
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
7
Каял
88
Хупер
9
Стоукс
9
Стоукс
88
Хупер
3
Уоллас
15
Хили
15
Хили
3
Уоллас
14
Алуко
11
Уайлд
11
Уайлд
14
Алуко
6
МакКаллох
8
Эду
8
Эду
6
МакКаллох
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
18
Мохамед Бангура
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Нил Леннон
1
Нил Александер
ВР
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
8
Томас Бендиксен
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Элли МакКойст
Остались в запасе
18
Мохамед Бангура
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
Остались в запасе
1
Нил Александер
ВР
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
8
Томас Бендиксен
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Элли МакКойст
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
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Селтик
3 : 2
05.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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