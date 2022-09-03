Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 03 сентября 2022
Селтик
03.09.2022, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Рейнджерс
8'
Л. Абада
32'
Жота
40'
Л. Абада
78'
Д. Тернбулл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Рейнджерс
90'
Желтая карточка
К. Голдсон
Желтая карточка
Г. Якумакис
90'
ГОЛ! 4:0!
Д. Тернбулл
78'
78'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Р. Кент
78'
Замена
Р. Джек
️️️️
Д. Ландстрем
Замена
Д. Маэда
️️️️
Л. Абада
73'
Замена
А. Муй
️️️️
Р. Хатате
73'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
М. О'Райли
72'
60'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
60'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
М. Тилльман
Замена
М. Йенц
️️️️
К. Старфельт
57'
Желтая карточка
К. Старфельт
55'
46'
Замена
С. Райт
️️️️
Г. Камара
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
44'
ГОЛ! 3:0!
Л. Абада
40'
34'
Желтая карточка
М. Тилльман
ГОЛ! 2:0!
Жота
Пас отдал
М. О'Райли
32'
19'
Желтая карточка
Б. Баришич
ГОЛ! 1:0!
Л. Абада
8'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-3-3
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
11
Абада
4-3-2-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Сэндс
6
Голдсон
3
Баришич
18
Камара
6
Ландстрем
10
Дэвис
10
Тилльман
77
Кент
14
Чолак
15
Старфельт
4
Йенц
4
Йенц
15
Старфельт
33
О'Райли
14
Тернбулл
14
Тернбулл
33
О'Райли
5
Хатате
13
Муй
13
Муй
5
Хатате
11
Абада
38
Маэда
38
Маэда
11
Абада
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
10
Тилльман
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Тилльман
6
Ландстрем
8
Джек
8
Джек
6
Ландстрем
18
Камара
11
Райт
11
Райт
18
Камара
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
77
Кент
10
Сакала
10
Сакала
77
Кент
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Рейнджерс
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+