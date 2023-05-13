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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 13 мая 2023
Рейнджерс
13.05.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 2 тур
3 : 0
Завершен
Селтик
5'
Т. Кантвелл
34'
Д. Суттар
70'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Селтик
Замена
А. Лоури
️️️️
Т. Кантвелл
88'
Замена
З. Лавлейс
️️️️
Ф. Сакала
88'
Замена
Г. Камара
️️️️
Д. Ландстрем
88'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Джек
83'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
75'
74'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
М. О'Райли
74'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
74'
Замена
Т. Ивата
️️️️
Жота
ГОЛ! 3:0!
Ф. Сакала
70'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Р. Матондо
69'
63'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Л. Абада
63'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Х. О
60'
Желтая карточка
К. МакГрегор
ГОЛ! 2:0!
Д. Суттар
Пас отдал
Д. Тавернье
34'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кантвелл
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
53
Бен Саммерс
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
4-1-3-2-1
6
Голдсон
4
Суттар
33
Йилмаз
2
Тавернье
2
МакКрори
43
Раскин
8
Джек
6
Ландстрем
10
Кантвелл
39
Матондо
10
Сакала
4-3-2-1
1
Харт
56
Ролстон
15
Старфельт
4
Кобаяси
26
Бернабеи
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
11
Абада
7
Жота
9
О
6
Ландстрем
18
Камара
18
Камара
6
Ландстрем
8
Джек
37
Эрфилд
37
Эрфилд
8
Джек
10
Кантвелл
11
Лоури
11
Лоури
10
Кантвелл
39
Матондо
10
Хаджи
10
Хаджи
39
Матондо
10
Сакала
29
Лавлейс
29
Лавлейс
10
Сакала
33
О'Райли
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
33
О'Райли
7
Жота
24
Ивата
24
Ивата
7
Жота
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
9
О
7
Фурухаси
7
Фурухаси
9
О
11
Абада
38
Маэда
38
Маэда
11
Абада
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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