Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 30 декабря 2023
Селтик
30.12.2023, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
25'
П. Бернарду
47'
К. Фурухаси
88'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Рейнджерс
90'
+9
Желтая карточка
К. Голдсон
Желтая карточка
Х. О
90'
+9
90'
+9
Желтая карточка
Д. Суттар
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тавернье
Желтая карточка
М. Навроцки
87'
Желтая карточка
К. МакГрегор
85'
Замена
Л. Абада
️️️️
Л. Пальма
83'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Д. Маэда
83'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
82'
Желтая карточка
Д. Тернбулл
80'
77'
Замена
Д. Суттар
️️️️
Д. Ландстрем
71'
Красная карточка
Л. Балогун
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
П. Бернарду
71'
70'
Замена
С. Райт
️️️️
А. Сима
69'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Т. Кантвелл
59'
Желтая карточка
Д. Стерлинг
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
47'
Желтая карточка
М. О'Райли
40'
Замена
М. Навроцки
️️️️
С. Уэлш
35'
Желтая карточка
П. Бернарду
26'
ГОЛ! 1:0!
П. Бернарду
25'
Желтая карточка
А. Джонстон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Рейнджерс
38
Леон Кинг
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
23
Уэлш
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
8
Бернарду
77
Пальма
7
Фурухаси
38
Маэда
3-2-1-3-1
1
Батлэнд
6
Голдсон
27
Балогун
33
Йилмаз
2
Тавернье
21
Стерлинг
6
Ландстрем
45
Маккосленд
19
Сима
10
Кантвелл
9
Дессер
23
Уэлш
14
Навроцки
14
Навроцки
23
Уэлш
8
Бернарду
14
Тернбулл
14
Тернбулл
8
Бернарду
38
Маэда
10
Джонстон
10
Джонстон
38
Маэда
77
Пальма
11
Абада
11
Абада
77
Пальма
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
6
Ландстрем
4
Суттар
4
Суттар
6
Ландстрем
10
Кантвелл
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Кантвелл
19
Сима
11
Райт
11
Райт
19
Сима
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Рео Хатате
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Рео Хатате
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
7
1
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
14
Офсайды
3
1
Количество передач
475
369
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Новости команд
Все
Селтик
Рейнджерс
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+