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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 03 января 2010
Селтик
03.01.2010, воскресенье, 15:30
Чемпионат Шотландии, 19 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
79'
С. Макдональд
82'
Л. МакКаллох
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Рейнджерс
ГОЛ! 1:1!
Л. МакКаллох
Пас отдал
С. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
С. Макдональд
Пас отдал
Э. МакГиди
Желтая карточка
Д. Уэйр
Замена
С. Макдональд
️️️️
М. Кросас
Желтая карточка
С. Уиттакер
Желтая карточка
К. Бойд
Желтая карточка
К. Лафферти
13'
Замена
М. Эду
️️️️
Н. Ново
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
20
Марк Кросас
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
15
Бэрри Робсон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Данни Уилсон
ЛАЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ПАЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Ли МакКаллох
ЦП
10
Начо Ново
ЛФ
9
Крис Бойд
ЦФ
9
Кайл Лафферти
РФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
10
Чжен Чжи
ОП
38
Нилл МакГинн
ЦП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
11
Грегг Уайлд
ЦП
26
Джейми Несс
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
4-3-1-2
1
Боруц
13
Фокс
5
Колдуэлл
4
Ловенс
20
Хинкель
20
Кросас
15
Робсон
21
Н'Гуэмо
46
МакГиди
30
Самарас
32
Фортуне
3-2-2-3
1
МакГрегор
5
Папач
5
Броудфут
3
Уиттакер
3
Уэйр
27
Уилсон
10
Дэвис
6
МакКаллох
9
Лафферти
9
Бойд
10
Ново
20
Кросас
77
Макдональд
77
Макдональд
20
Кросас
10
Ново
8
Эду
8
Эду
10
Ново
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
10
Чжен Чжи
ОП
38
Нилл МакГинн
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
11
Грегг Уайлд
ЦП
26
Джейми Несс
ЦП
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
10
Чжен Чжи
ОП
38
Нилл МакГинн
ЦП
Остались в запасе
11
Грегг Уайлд
ЦП
26
Джейми Несс
ЦП
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
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Селтик
3 : 2
05.11.2026
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2 : 0
01.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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