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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 11 мая 2024
Селтик
11.05.2024, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
35'
М. О'Райли
38'
Д. Ландстрем (АГ)
40'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Рейнджерс
83'
Замена
К. Руф
️️️️
С. Дессер
Замена
Т. Ивата
️️️️
Р. Хатате
80'
74'
Замена
С. Райт
️️️️
Ф. Силва
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
74'
Замена
Н. Кюн
️️️️
Д. Форрест
72'
Желтая карточка
К. МакГрегор
71'
Замена
А. Айда
️️️️
К. Фурухаси
71'
61'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Б. Баришич
60'
Замена
Н. Раскин
️️️️
Т. Лоуренс
Пенальти не реализован!
М. О'Райли
55'
Желтая карточка
Р. Хатате
45'
+4
45'
+2
Красная карточка
Д. Ландстрем
40'
ГОЛ! 2:1!
С. Дессер
Пас отдал
Д. Стерлинг
Желтая карточка
Д. Маэда
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Ландстрем
38'
ГОЛ! 1:0!
М. О'Райли
Пас отдал
К. МакГрегор
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Рейнджерс
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
43
Николас Раскин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
49
Форрест
38
Маэда
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
21
Стерлинг
6
Дэвис
4
Суттар
2
Тавернье
3
Баришич
10
Диоманде
6
Ландстрем
10
Лоуренс
21
Силва
9
Дессер
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
5
Хатате
24
Ивата
24
Ивата
5
Хатате
49
Форрест
19
Кюн
19
Кюн
49
Форрест
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
3
Баришич
33
Йилмаз
33
Йилмаз
3
Баришич
10
Лоуренс
43
Раскин
43
Раскин
10
Лоуренс
21
Силва
11
Райт
11
Райт
21
Силва
9
Дессер
7
Руф
7
Руф
9
Дессер
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
3
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
14
17
Офсайды
3
0
Количество передач
551
253
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
67
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
13
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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