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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 02 января 2021
Рейнджерс
02.01.2021, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Селтик
70'
К. МакГрегор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Селтик
Замена
Б. Баркер
️️️️
Д. Арибо
90'
+2
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Р. Кент
87'
84'
Замена
Т. Рогич
️️️️
К. МакГрегор
Желтая карточка
Б. Баришич
79'
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
77'
75'
Желтая карточка
К. МакГрегор
Желтая карточка
А. Морелос
75'
75'
Желтая карточка
Ш. Даффи
73'
Замена
А. Атем Эльхамед
️️️️
Р. Кристи
72'
Замена
С. Браун
️️️️
И. Соро
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. МакГрегор
70'
65'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Д. Тернбулл
65'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Л. Гриффитс
62'
Красная карточка
Н. Биттон
Замена
Я. Хаджи
️️️️
К. Руф
46'
41'
Желтая карточка
И. Соро
Желтая карточка
С. Дэвис
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Селтик
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
3-1-3-1-2
1
Баркас
30
Фримпонг
20
Айер
93
Лаксальт
55
Биттон
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Кристи
29
Эдуард
29
Гриффитс
7
Руф
10
Хаджи
10
Хаджи
7
Руф
77
Кент
34
Зунгу
34
Зунгу
77
Кент
18
Арибо
7
Баркер
7
Баркер
18
Арибо
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
14
Тернбулл
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
14
Тернбулл
10
Кристи
44
Эльхамед
44
Эльхамед
10
Кристи
29
Гриффитс
25
Даффи
25
Даффи
29
Гриффитс
19
Соро
8
Браун
8
Браун
19
Соро
42
МакГрегор
7
Рогич
7
Рогич
42
МакГрегор
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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