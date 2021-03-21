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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 21 марта 2021
Селтик
21.03.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
23'
М. Эльюнусси
38'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Рейнджерс
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
О. Эдуард
89'
Замена
И. Соро
️️️️
С. Браун
89'
Замена
Т. Рогич
️️️️
М. Эльюнусси
85'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Д. Тернбулл
79'
77'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Морелос
77'
Замена
С. Райт
️️️️
Д. Арибо
Желтая карточка
Д. Лаксальт
66'
65'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
61'
Желтая карточка
А. Морелос
56'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Л. Балогун
Желтая карточка
С. Браун
55'
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Морелос
Пас отдал
Л. Балогун
Желтая карточка
О. Эдуард
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
О. Эдуард
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
4-3-2-1
19
Бэйн
93
Лаксальт
20
Айер
3
Кенни
23
Уэлш
42
МакГрегор
14
Тернбулл
8
Браун
10
Эльюнусси
10
Кристи
29
Эдуард
4-3-2-1
1
МакГрегор
22
Хеландер
27
Балогун
6
Голдсон
3
Баришич
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
8
Браун
19
Соро
19
Соро
8
Браун
14
Тернбулл
49
Форрест
49
Форрест
14
Тернбулл
10
Эльюнусси
7
Рогич
7
Рогич
10
Эльюнусси
29
Эдуард
29
Гриффитс
29
Гриффитс
29
Эдуард
27
Балогун
2
Паттерсон
2
Паттерсон
27
Балогун
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
18
Арибо
11
Райт
11
Райт
18
Арибо
9
Морелос
7
Руф
7
Руф
9
Морелос
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
9
Патрик Климала
ЦФ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
Главный тренер
Нил Леннон
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
9
Патрик Климала
ЦФ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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