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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 03 апреля 2022
Рейнджерс
03.04.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
3'
А. Рэмзи
7'
Т. Рогич
43'
К. Картер-Викерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Селтик
88'
Желтая карточка
Э. Ролстон
82'
Желтая карточка
Н. Биттон
76'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
М. О'Райли
76'
Замена
Л. Абада
️️️️
Жота
71'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
Г. Тэйлор
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Джек
66'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Рэмзи
66'
65'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
64'
Желтая карточка
Г. Якумакис
62'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Р. Хатате
62'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Т. Рогич
43'
ГОЛ! 1:2!
К. Картер-Викерс
Желтая карточка
Д. Ландстрем
41'
7'
ГОЛ! 1:1!
Т. Рогич
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Р. Кент
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
5
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Бейсси
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Арибо
6
Ландстрем
8
Джек
21
Рэмзи
77
Кент
7
Руф
4-2-2-2
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
5
Хатате
42
МакГрегор
7
Рогич
7
Жота
38
Маэда
7
Якумакис
8
Джек
37
Эрфилд
37
Эрфилд
8
Джек
21
Рэмзи
10
Сакала
10
Сакала
21
Рэмзи
32
Тэйлор
56
Ролстон
56
Ролстон
32
Тэйлор
5
Хатате
55
Биттон
55
Биттон
5
Хатате
О'Райли
14
Тернбулл
14
Тернбулл
О'Райли
7
Рогич
33
О'Райли
33
О'Райли
7
Рогич
7
Жота
11
Абада
11
Абада
7
Жота
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
19
Скотт Бэйн
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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