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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 02 февраля 2022
Селтик
02.02.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Рейнджерс
5'
Р. Хатате
42'
Р. Хатате
44'
Л. Абада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Рейнджерс
Желтая карточка
Б. Доук
90'
+4
Замена
И. Соро
️️️️
М. О'Райли
88'
Замена
Б. Доук
️️️️
Жота
88'
76'
Желтая карточка
Л. Балогун
75'
Желтая карточка
Д. Тавернье
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Р. Хатате
73'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Л. Абада
62'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Г. Якумакис
62'
46'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Диалло
46'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Г. Камара
46'
Замена
Р. Джек
️️️️
Б. Баришич
ГОЛ! 3:0!
Л. Абада
Пас отдал
Р. Хатате
44'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хатате
Пас отдал
Л. Абада
42'
Желтая карточка
К. МакГрегор
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хатате
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
5
Рео Хатате
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
5
Хатате
33
О'Райли
42
МакГрегор
7
Жота
11
Абада
7
Якумакис
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
37
Эрфилд
18
Камара
18
Арибо
16
Диалло
77
Кент
7
Руф
7
Якумакис
49
Форрест
49
Форрест
7
Якумакис
7
Жота
11
Доук
11
Доук
7
Жота
5
Хатате
16
МакКарти
16
МакКарти
5
Хатате
33
О'Райли
19
Соро
19
Соро
33
О'Райли
11
Абада
38
Маэда
38
Маэда
11
Абада
18
Камара
27
Балогун
27
Балогун
18
Камара
3
Баришич
8
Джек
8
Джек
3
Баришич
16
Диалло
10
Сакала
10
Сакала
16
Диалло
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
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