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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 17 октября 2020
Селтик
17.10.2020, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
9'
К. Голдсон
54'
К. Голдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Рейнджерс
90'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Эрфилд
86'
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
85'
Желтая карточка
А. Морелос
Желтая карточка
Ш. Даффи
85'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
С. Уэлш
84'
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
Д. Лаксальт
84'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
П. Климала
67'
Замена
Т. Рогич
️️️️
О. Нтчам
67'
Желтая карточка
С. Браун
62'
62'
Замена
Р. Джек
️️️️
Б. Баркер
60'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Замена
А. Айети
️️️️
М. Эльюнусси
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Голдсон
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Голдсон
Пас отдал
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Джо Арибо
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баркас
23
Уэлш
25
Даффи
20
Айер
93
Лаксальт
30
Фримпонг
8
Браун
10
Нтчам
42
МакГрегор
10
Эльюнусси
9
Климала
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
18
Камара
10
Дэвис
37
Эрфилд
77
Кент
9
Морелос
7
Баркер
93
Лаксальт
32
Тэйлор
32
Тэйлор
93
Лаксальт
23
Уэлш
14
Тернбулл
14
Тернбулл
23
Уэлш
10
Нтчам
7
Рогич
7
Рогич
10
Нтчам
9
Климала
29
Гриффитс
29
Гриффитс
9
Климала
10
Эльюнусси
9
Айети
9
Айети
10
Эльюнусси
37
Эрфилд
18
Арибо
18
Арибо
37
Эрфилд
7
Баркер
8
Джек
8
Джек
7
Баркер
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
20
Эван Хендерсон
АП
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
10
Янис Хаджи
АП
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
20
Эван Хендерсон
АП
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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