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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 11 марта 2018
Рейнджерс
11.03.2018, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Селтик
11'
Т. Рогич
45+1'
М. Дембеле
69'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Селтик
90'
+1
Желтая карточка
О. Нтчам
80'
Желтая карточка
С. Бэйн
77'
Желтая карточка
М. Дембеле
69'
ГОЛ! 0:3!
О. Эдуард
Пас отдал
М. Дембеле
57'
Красная карточка
Й. Шимунович
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
Пас отдал
С. Браун
Желтая карточка
Ш. Госс
45'
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рогич
Пас отдал
Д. Форрест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
28
Деклан Джон
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Рейнджерс
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Селтик
13
Джек Хендри
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
2-2-1
28
Джон
22
Алвеш
16
Госс
5
Доэрти
18
Мерфи
4-3-2-1
19
Бэйн
28
Боята
55
Шимунович
20
Айер
6
Тирни
42
МакГрегор
10
Нтчам
8
Браун
49
Форрест
7
Рогич
9
Дембеле
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Джек Хендри
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Джек Хендри
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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