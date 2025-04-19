20 апреля на стадионе Олд Траффорд в Манчестере состоится матч 33-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и обе будут стремиться к важной победе, чтобы улучшить свои позиции в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте с 38 очками после 32 туров. Команда не выигрывает в последних трех матчах Премьер-лиги, включая разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:4). В последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» забил 8 голов, но также пропустил 11, что свидетельствует о проблемах в обороне. Тем не менее, команда остаeтся фаворитом на своeм стадионе, где в последних 6 играх не проигрывала в 4 из них. Лучший бомбардир команды – Бруну Фернандеш (17 голов).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится на 16-м месте с 35 очками. Команда набрала форму, победив в последних четырех матчах подряд, включая победу над «Тоттенхэмом» (4:2). В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил 10 голов, но пропустил 5. Несмотря на хорошие результаты, команда испытывает проблемы с обороной и пропускает в большинстве встреч. Вулверхэмптон забивает в 9 последних матчах подряд, что делает их атакующим соперником. Лучший бомбардир команды – Матеус Кунья (16 голов).

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»:

Находится на 14-м месте с 38 очками.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.

Лучший бомбардир: Бруну Фернандеш (17 голов в 49 матчах).

«Вулверхэмптон»:

Находится на 16-м месте с 35 очками.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Побеждает в 4 последних матчах.

Лучший бомбардир: Матеус Кунья (16 голов в 30 матчах).

Личные встречи 60% (15) 16% (4) 24% (6) 37 Забитых мячей 20 1.48 В среднем за матч 0.8 5:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 33 тур Манчестер Юнайтед 0 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 18 тур Вулверхэмптон 2 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 22 тур Вулверхэмптон 3 : 4 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 1 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Юнайтед 2 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 18 тур Вулверхэмптон 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 21 тур Манчестер Юнайтед 0 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 3 тур Вулверхэмптон 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 38 тур Вулверхэмптон 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 16 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур Манчестер Юнайтед 0 : 0 Вулверхэмптон Англия. Кубок, 1/32 финала Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Кубок, 1/32 финала Вулверхэмптон 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 2 тур Вулверхэмптон 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 33 тур Вулверхэмптон 2 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/4 финала Вулверхэмптон 2 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 6 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-Лига, 29 тур Вулверхэмптон 0 : 5 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 15 тур Манчестер Юнайтед 4 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-Лига, 26 тур Вулверхэмптон 2 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 11 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Вулверхэмптон Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Манчестер Юнайтед 3 : 2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 29 тур Вулверхэмптон 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 17 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Вулверхэмптон Кубок Английской лиги, Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вулверхэмптон

«Манчестер Юнайтед» будет стремиться к победе на своeм стадионе, особенно после неудач в последних матчах. Несмотря на проблемы в обороне, команда остаeтся фаворитом встречи благодаря сильной атаке и более высокой мотивации. «Вулверхэмптон», с другой стороны, находится в хорошей форме и также забивает в каждом из последних матчей, но проблемы в обороне могут оказаться решающими на фоне мощной атаки «Манчестер Юнайтед».

С учeтом текущей формы обеих команд, победа хозяев выглядит более вероятным исходом, но ожидается, что «Вулверхэмптон» также может забить.

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