20 апреля на стадионе Олд Траффорд в Манчестере состоится матч 33-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и обе будут стремиться к важной победе, чтобы улучшить свои позиции в чемпионате.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте с 38 очками после 32 туров. Команда не выигрывает в последних трех матчах Премьер-лиги, включая разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:4). В последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» забил 8 голов, но также пропустил 11, что свидетельствует о проблемах в обороне. Тем не менее, команда остаeтся фаворитом на своeм стадионе, где в последних 6 играх не проигрывала в 4 из них. Лучший бомбардир команды – Бруну Фернандеш (17 голов).
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» находится на 16-м месте с 35 очками. Команда набрала форму, победив в последних четырех матчах подряд, включая победу над «Тоттенхэмом» (4:2). В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил 10 голов, но пропустил 5. Несмотря на хорошие результаты, команда испытывает проблемы с обороной и пропускает в большинстве встреч. Вулверхэмптон забивает в 9 последних матчах подряд, что делает их атакующим соперником. Лучший бомбардир команды – Матеус Кунья (16 голов).
Факты о командах
«Манчестер Юнайтед»:
- Находится на 14-м месте с 38 очками.
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.
- Лучший бомбардир: Бруну Фернандеш (17 голов в 49 матчах).
«Вулверхэмптон»:
- Находится на 16-м месте с 35 очками.
- Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Побеждает в 4 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Матеус Кунья (16 голов в 30 матчах).
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»
«Манчестер Юнайтед» будет стремиться к победе на своeм стадионе, особенно после неудач в последних матчах. Несмотря на проблемы в обороне, команда остаeтся фаворитом встречи благодаря сильной атаке и более высокой мотивации. «Вулверхэмптон», с другой стороны, находится в хорошей форме и также забивает в каждом из последних матчей, но проблемы в обороне могут оказаться решающими на фоне мощной атаки «Манчестер Юнайтед».
С учeтом текущей формы обеих команд, победа хозяев выглядит более вероятным исходом, но ожидается, что «Вулверхэмптон» также может забить.
Рекомендованные ставки
- Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10