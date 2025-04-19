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«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.75

19 апреля 2025 9:00
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
20 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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1.75
Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.75
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20 апреля на стадионе Олд Траффорд в Манчестере состоится матч 33-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и обе будут стремиться к важной победе, чтобы улучшить свои позиции в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте с 38 очками после 32 туров. Команда не выигрывает в последних трех матчах Премьер-лиги, включая разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:4). В последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» забил 8 голов, но также пропустил 11, что свидетельствует о проблемах в обороне. Тем не менее, команда остаeтся фаворитом на своeм стадионе, где в последних 6 играх не проигрывала в 4 из них. Лучший бомбардир команды – Бруну Фернандеш (17 голов).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится на 16-м месте с 35 очками. Команда набрала форму, победив в последних четырех матчах подряд, включая победу над «Тоттенхэмом» (4:2). В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил 10 голов, но пропустил 5. Несмотря на хорошие результаты, команда испытывает проблемы с обороной и пропускает в большинстве встреч. Вулверхэмптон забивает в 9 последних матчах подряд, что делает их атакующим соперником. Лучший бомбардир команды – Матеус Кунья (16 голов).

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»:

  • Находится на 14-м месте с 38 очками.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома.
  • Лучший бомбардир: Бруну Фернандеш (17 голов в 49 матчах).

«Вулверхэмптон»:

  • Находится на 16-м месте с 35 очками.
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Матеус Кунья (16 голов в 30 матчах).

Личные встречи
60% (15)
16% (4)
24% (6)
37
Забитых мячей
20
1.48
В среднем за матч
0.8
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
20.04.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
26.12.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
3 : 4
01.02.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
14.08.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
13.05.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
31.12.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
03.01.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
29.08.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
23.05.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
29.12.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
01.02.2020
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
15.01.2020
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
0 : 0
04.01.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
19.08.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
02.04.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Вулверхэмптон
2 : 1
16.03.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
22.09.2018
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 5
18.03.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
10.12.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
05.02.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
06.11.2010
Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 2
26.10.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
06.03.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
15.12.2009
Вулверхэмптон
Кубок Английской лиги,
Манчестер Юнайтед
1 : 0
23.09.2009
Вулверхэмптон
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Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед»«Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» будет стремиться к победе на своeм стадионе, особенно после неудач в последних матчах. Несмотря на проблемы в обороне, команда остаeтся фаворитом встречи благодаря сильной атаке и более высокой мотивации. «Вулверхэмптон», с другой стороны, находится в хорошей форме и также забивает в каждом из последних матчей, но проблемы в обороне могут оказаться решающими на фоне мощной атаки «Манчестер Юнайтед».

С учeтом текущей формы обеих команд, победа хозяев выглядит более вероятным исходом, но ожидается, что «Вулверхэмптон» также может забить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.75
Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.75
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
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