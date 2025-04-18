19 апреля на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч с высокой турнирной значимостью. «Рома» ведeт борьбу за еврокубки и не имеет права терять очки дома. «Верона» продолжает набирать очки в борьбе за выживание, полагаясь на крепкую оборону. Команды подходят к игре с разной философией и игровой формой, что делает матч интригующим и важным для обоих клубов.
«Рома»
«Рома» проводит мощный отрезок чемпионата, не проигрывая в Серии А 16 матчей подряд. Команда стабильно забивает – в каждом из этих матчей, и сохраняет уверенность в атакующих действиях. После 32 туров римляне имеют 54 очка и находятся на 7-й позиции.В последних турах команда сыграла вничью с «Лацио» и «Ювентусом», а до этого обыграла «Кальяри» и «Лечче». Артeм Довбик – лидер атаки с 16 мячами, он остаeтся ключевой фигурой в наступательной игре. При этом защита римлян не безупречна: за 5 последних матчей – 5 пропущенных и 5 забитых голов.
«Верона»
«Верона» действует с оглядкой на свои ворота и предпочитает контролировать темп игры за счeт компактной обороны. В трeх последних матчах команда сыграла вничью, не пропустив больше одного гола ни в одном из них.После 32 туров у «Вероны» 32 очка, и команда располагается на 14-й строчке. Главная проблема – низкая результативность: всего 3 гола за 5 матчей. Тенгстедт – лучший бомбардир с 7 мячами, но общая игра в атаке далека от стабильной. Учитывая выездной статус встречи, гости вряд ли изменят свою осторожную тактику.
Факты о командах
«Рома»
- Не проигрывает в 16 матчах подряд в Серии А
- Забивает в каждом из последних 16 матчей
- В последних 5 матчах: 2 победы, 3 ничьи
- В среднем 1.0 гола за матч, 1.0 – пропущенных
«Верона»
- Не проигрывает в 3 матчах подряд (все – ничьи)
- В последних 5 матчах: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение
- В среднем 0.6 гола за матч, 0.6 – пропущенных
Прогноз на матч «Рома» – «Верона»
Форма и класс «Ромы» на порядок выше. Команда уверенно действует в атаке, особенно на своeм поле, и стабильно добивается результата. Даже несмотря на не самую надeжную оборону, римляне способны диктовать темп и контролировать матч от начала до конца. «Верона» будет играть вторым номером, делая ставку на минимализм и плотную оборону. Однако слабость в атаке и давление со стороны хозяев делают успех гостей маловероятным. Наиболее вероятный исход – победа «Ромы» с низким тоталом. Хозяева обязаны брать три очка, сохраняя надежды на еврокубковую зону.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ромы» – коэффициент 1.72
- Победа «Ромы» и тотал меньше 2.5 – коэффициент 3.30
- Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.0 – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80