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«Рома» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.72

18 апреля 2025 14:43
Рома - Верона
19 апр. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 33 тур
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1.72
Победа «Ромы» – коэффициент 1.72
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19 апреля на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч с высокой турнирной значимостью. «Рома» ведeт борьбу за еврокубки и не имеет права терять очки дома. «Верона» продолжает набирать очки в борьбе за выживание, полагаясь на крепкую оборону. Команды подходят к игре с разной философией и игровой формой, что делает матч интригующим и важным для обоих клубов.

«Рома»

«Рома» проводит мощный отрезок чемпионата, не проигрывая в Серии А 16 матчей подряд. Команда стабильно забивает – в каждом из этих матчей, и сохраняет уверенность в атакующих действиях. После 32 туров римляне имеют 54 очка и находятся на 7-й позиции.В последних турах команда сыграла вничью с «Лацио» и «Ювентусом», а до этого обыграла «Кальяри» и «Лечче». Артeм Довбик – лидер атаки с 16 мячами, он остаeтся ключевой фигурой в наступательной игре. При этом защита римлян не безупречна: за 5 последних матчей – 5 пропущенных и 5 забитых голов.

«Верона»

«Верона» действует с оглядкой на свои ворота и предпочитает контролировать темп игры за счeт компактной обороны. В трeх последних матчах команда сыграла вничью, не пропустив больше одного гола ни в одном из них.После 32 туров у «Вероны» 32 очка, и команда располагается на 14-й строчке. Главная проблема – низкая результативность: всего 3 гола за 5 матчей. Тенгстедт – лучший бомбардир с 7 мячами, но общая игра в атаке далека от стабильной. Учитывая выездной статус встречи, гости вряд ли изменят свою осторожную тактику.

Факты о командах

«Рома»

  • Не проигрывает в 16 матчах подряд в Серии А
  • Забивает в каждом из последних 16 матчей
  • В последних 5 матчах: 2 победы, 3 ничьи
  • В среднем 1.0 гола за матч, 1.0 – пропущенных

«Верона»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд (все – ничьи)
  • В последних 5 матчах: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение
  • В среднем 0.6 гола за матч, 0.6 – пропущенных

Личные встречи
60% (12)
20% (4)
20% (4)
37
Забитых мячей
22
1.85
В среднем за матч
1.1
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 0
19.04.2025
Верона
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
3 : 2
03.11.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
2 : 1
26.08.2023
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1 : 0
19.02.2023
Верона
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 3
31.10.2022
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
2 : 2
19.02.2022
Верона
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
3 : 2
19.09.2021
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 1
31.01.2021
Верона
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3 : 0
19.09.2020
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
15.07.2020
Верона
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 3
01.12.2019
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
0 : 1
04.02.2018
Рома
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
3 : 0
16.09.2017
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
17.01.2016
Верона
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
22.08.2015
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1 : 1
22.02.2015
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
27.09.2014
Верона
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 3
26.01.2014
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 0
01.09.2013
Верона
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Прогноз на матч «Рома» – «Верона»

Форма и класс «Ромы» на порядок выше. Команда уверенно действует в атаке, особенно на своeм поле, и стабильно добивается результата. Даже несмотря на не самую надeжную оборону, римляне способны диктовать темп и контролировать матч от начала до конца. «Верона» будет играть вторым номером, делая ставку на минимализм и плотную оборону. Однако слабость в атаке и давление со стороны хозяев делают успех гостей маловероятным. Наиболее вероятный исход – победа «Ромы» с низким тоталом. Хозяева обязаны брать три очка, сохраняя надежды на еврокубковую зону.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.72
  • Победа «Ромы» и тотал меньше 2.5 – коэффициент 3.30
  • Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.0 – коэффициент 1.50
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

1.72
Победа «Ромы» – коэффициент 1.72
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Автор: Миронов Николай
Италия. Серия В Верона Рома
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1.85
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