19 апреля на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч с высокой турнирной значимостью. «Рома» ведeт борьбу за еврокубки и не имеет права терять очки дома. «Верона» продолжает набирать очки в борьбе за выживание, полагаясь на крепкую оборону. Команды подходят к игре с разной философией и игровой формой, что делает матч интригующим и важным для обоих клубов.

«Рома»

«Рома» проводит мощный отрезок чемпионата, не проигрывая в Серии А 16 матчей подряд. Команда стабильно забивает – в каждом из этих матчей, и сохраняет уверенность в атакующих действиях. После 32 туров римляне имеют 54 очка и находятся на 7-й позиции.В последних турах команда сыграла вничью с «Лацио» и «Ювентусом», а до этого обыграла «Кальяри» и «Лечче». Артeм Довбик – лидер атаки с 16 мячами, он остаeтся ключевой фигурой в наступательной игре. При этом защита римлян не безупречна: за 5 последних матчей – 5 пропущенных и 5 забитых голов.

«Верона»

«Верона» действует с оглядкой на свои ворота и предпочитает контролировать темп игры за счeт компактной обороны. В трeх последних матчах команда сыграла вничью, не пропустив больше одного гола ни в одном из них.После 32 туров у «Вероны» 32 очка, и команда располагается на 14-й строчке. Главная проблема – низкая результативность: всего 3 гола за 5 матчей. Тенгстедт – лучший бомбардир с 7 мячами, но общая игра в атаке далека от стабильной. Учитывая выездной статус встречи, гости вряд ли изменят свою осторожную тактику.

Факты о командах

«Рома»

Не проигрывает в 16 матчах подряд в Серии А

Забивает в каждом из последних 16 матчей

В последних 5 матчах: 2 победы, 3 ничьи

В среднем 1.0 гола за матч, 1.0 – пропущенных

«Верона»

Не проигрывает в 3 матчах подряд (все – ничьи)

В последних 5 матчах: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение

В среднем 0.6 гола за матч, 0.6 – пропущенных

Личные встречи 60% (12) 20% (4) 20% (4) 37 Забитых мячей 22 1.85 В среднем за матч 1.1 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 33 тур Рома 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 11 тур Верона 3 : 2 Рома Италия. Серия А, 21 тур Рома 2 : 1 Верона Италия. Серия А, 2 тур Верона 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 23 тур Рома 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 12 тур Верона 1 : 3 Рома Италия. Серия А, 26 тур Рома 2 : 2 Верона Италия. Серия А, 4 тур Верона 3 : 2 Рома Италия. Серия А, 20 тур Рома 3 : 1 Верона Италия. Серия А, 1 тур Верона 3 : 0 Рома Италия. Серия А, 33 тур Рома 2 : 1 Верона Италия. Серия А, 14 тур Верона 1 : 3 Рома Италия. Серия А, 23 тур Верона 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 4 тур Рома 3 : 0 Верона Италия. Серия А, 20 тур Рома 1 : 1 Верона Италия. Серия А, 1 тур Верона 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 24 тур Верона 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 5 тур Рома 2 : 0 Верона Италия. Серия А, 21 тур Верона 1 : 3 Рома Италия. Серия А, 2 тур Рома 3 : 0 Верона

Прогноз на матч «Рома» – «Верона»

Форма и класс «Ромы» на порядок выше. Команда уверенно действует в атаке, особенно на своeм поле, и стабильно добивается результата. Даже несмотря на не самую надeжную оборону, римляне способны диктовать темп и контролировать матч от начала до конца. «Верона» будет играть вторым номером, делая ставку на минимализм и плотную оборону. Однако слабость в атаке и давление со стороны хозяев делают успех гостей маловероятным. Наиболее вероятный исход – победа «Ромы» с низким тоталом. Хозяева обязаны брать три очка, сохраняя надежды на еврокубковую зону.

Рекомендованные ставки