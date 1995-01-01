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    Бомбалейла Все блоги -

    Самые длинные безвыигрышные серии среди европейских сборных – некоторые не побеждали годами

    16 октября, 15:37
    Есть тренеры, которые нормально относятся к этим поражениям.

    15 октября в блоге «Бомбалейла» появился пост о безвыигрышной серии сборной Сан-Марино. Она длится с 2004 года – тогда команда выиграла первый и последний матч в своей истории (2:1 над Лихтенштейном).

    Медиа The Sweeper сделала топ безвыигрышных серий среди европейских стран:

    1. Сан-Марино – 133 матча.
    2. Лихтенштейн – 32.
    3. Андорра – 11.
    4. Фарерские острова – 10.
    5. Болгария – 8.
    6. Кипр – 8.
    7. Гибралтар – 7.
    8. Эстония – 7.

    С одной стороны, ужасно. С другой стороны, есть и альтернативные мнения. Бывший тренер Сан-Марино Франко Варелла говорил: «С моей стороны это может прозвучать издевательски, но, кажется, это наша фишка! Мы так долго не побеждали, что любые три очка создадут общемировой праздник! А игроки, которые привели сборную к победе, станут национальными героями на следующее тысячелетие».

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

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