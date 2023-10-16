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  • Самые длинные безвыигрышные серии среди европейских сборных – некоторые не побеждали годами

Самые длинные безвыигрышные серии среди европейских сборных – некоторые не побеждали годами

15 октября в блоге «Бомбалейла» появился пост о безвыигрышной серии сборной Сан-Марино. Она длится с 2004 года – тогда команда выиграла первый и последний матч в своей истории (2:1 над Лихтенштейном).

Медиа The Sweeper сделала топ безвыигрышных серий среди европейских стран:

  1. Сан-Марино – 133 матча.
  2. Лихтенштейн – 32.
  3. Андорра – 11.
  4. Фарерские острова – 10.
  5. Болгария – 8.
  6. Кипр – 8.
  7. Гибралтар – 7.
  8. Эстония – 7.

С одной стороны, ужасно. С другой стороны, есть и альтернативные мнения. Бывший тренер Сан-Марино Франко Варелла говорил: «С моей стороны это может прозвучать издевательски, но, кажется, это наша фишка! Мы так долго не побеждали, что любые три очка создадут общемировой праздник! А игроки, которые привели сборную к победе, станут национальными героями на следующее тысячелетие».

Фото: imago-images.de/Global Look Press

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