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  • Мы нашли самый грустный фан-клуб мира – его фанаты почти за 20 лет не застали победу любимой команды

Мы нашли самый грустный фан-клуб мира – его фанаты почти за 20 лет не застали победу любимой команды

15 октября сборная Сан-Марино приехала на выездной матч к Северной Ирландии и проиграла со счетом 0:3. Журналист Пол Уотсон в соцсетях вспомнил, что у Сан-Марино есть официальный фан-клуб Never Any Joy Brigade, который часто посещает гостевые встречи команды и вообще никогда не видел ее побед.

1. Последняя победа сборной Сан-Марино случилась в 2004 году – тогда она обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Интересно, что это первая и единственная победа команды за всю историю (появилась в 1931 году).

2. Фан-клуб Never Any Joy Brigade появился уже после победы над Лихтенштейном. Следовательно, фанаты не видели главный успех в истории сборной.

Фото: соцсети Пол Уотсона

Комментарии (1)
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Plyash
1697390231
Ничего себе,аж целых пять индивидов...
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