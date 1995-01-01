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    • Мы нашли самый грустный фан-клуб мира – его фанаты почти за 20 лет не застали победу любимой команды
    Бомбалейла Все блоги -

    Мы нашли самый грустный фан-клуб мира – его фанаты почти за 20 лет не застали победу любимой команды

    15 октября, 14:16
    Поражены их неудачей.

    15 октября сборная Сан-Марино приехала на выездной матч к Северной Ирландии и проиграла со счетом 0:3. Журналист Пол Уотсон в соцсетях вспомнил, что у Сан-Марино есть официальный фан-клуб Never Any Joy Brigade, который часто посещает гостевые встречи команды и вообще никогда не видел ее побед.

    1. Последняя победа сборной Сан-Марино случилась в 2004 году – тогда она обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Интересно, что это первая и единственная победа команды за всю историю (появилась в 1931 году).

    2. Фан-клуб Never Any Joy Brigade появился уже после победы над Лихтенштейном. Следовательно, фанаты не видели главный успех в истории сборной.

    Фото: соцсети Пол Уотсона

    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии3
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      Рейтинг: +815

      The only one 13 часов назад

      Интересно, админы. Вы под одну гребёнку все комментарии удаляете? Или только по своим наклонностям?

      0
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      Рейтинг: +815

      The only one 13 часов назад

      Жалко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14966

      playsh 17 часов назад

      Ничего себе,аж целых пять индивидов...

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