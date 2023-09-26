Когда выйдет EA Sports FC 24: чем отличается от предыдущих игр FIFA, сколько стоит и как приобрести в России

Осень – главное время года для любителей футбольных симуляторов. В это время обычно выходит главная игра для всех поклонников этого вида спорта – FIFA.

Теперь ситуация чуть изменилась. ФИФА и Electronic Arts (или просто EA – студия-производитель предыдущих версий симулятора) разошлись, но игра все равно появится осенью. Как она называется, какие новые функции и сколько стоит – в нашем новом материале.

В чем причина разногласий EA и ФИФА

Первая совместная игра EA и ФИФА вышла аж в 1993 году – тогда она называлась FIFA International Soccer. С того момента и до 2022-го компании занимались совместным производством игры: работали над разработкой новых график, анимаций, внедряли новые функции, режимы и многое другое. Но еще в прошлом году стороны официально объявили о прекращении сотрудничества.

Обновления сотрудничества не случались каждый год – последнее состоялось в 2012-м. Журналист New York Times Тарки Танджа писал, что по тому контракту EA выплачивала ФИФА 150 млн долларов в год – эта сумма появилась после рядов контрактов с рекламодателями. Со временем спонсоров у игры стало больше, число лицензий турниров тоже возросло, Electronic Arts много зарабатывала на обновлениях – финансовый выхлоп для EA стал сильно масштабнее. Но этого не ощущала ФИФА. На новых переговорах компания попросила у ЕА повышение платы за использование франшизы при создании игры: разные данные называют разные суммы – от 300 млн долларов в год до 1 млрд.

Сложности в переговорах привели к полному разрыву отношений. С этого года организации уже не выпускают совместную игру. Electronic Arts объявила, что их симулятор теперь называется EA Sports FC 24. Джанни Инфантино же пообещал, что ФИФА выпустит серию игр, и заявил: «Я могу заверить вас, что единственная настоящая игра с названием FIFA будет лучшей из всех доступных для геймеров и футбольных фанатов. ФИФА вернет себе оригинальное название игры и объединит миллиардов пользователей по всему миру».

Пока свой первый релиз подготовила только EA.

Что будет нового в EA Sports FC 24

Вот трейлер от EA:

А вот видео с геймплеем:

Если говорить о конкретных изменениях, то они будут такие:

• Новая технология анимации движения – HyperMotionV. Разработчики показывают ее на примере гола Эрлинга Холанда в ворота «Боруссии» ударом в полете. Технология позволяет фиксировать новые движения реальных игроков и адаптирует их под анимацию – теперь они доступны каждому пользователю при нажатии определенных комбинаций кнопок на геймпаде.

HyperMotionV собрала не только новые анимации под работу с мячом, но и зафиксировала различные техники движения без мяча.

• Улучшенный режим карьеры – теперь больше возможностей как для тренера, так и для одного футболиста: можно чаще взаимодействовать с другими тренерами, игроками, составлять тренировочные планы, получать аналитические сводки о соперниках. Все это помогает повышать общий командный уровень и возможности отдельных игроков.

• Улучшенный режим многопользовательской игры Ultimate Team. Здесь – больше возможностей для прокачивания своих игроков, составление рейтингов футболистов и даже использование игроков-женщин для комплектования своей команды.

• Кстати, проблем с лицензиями не будет, несмотря на разрыв взаимоотношений между EA и ФИФА. В EA Sports FC 24 будет 19 тысяч лицензионных игроков (30 лиг, 100 стадионов и 700 команд). Среди важных турниров, получивших лицензию, будут все лиги из топ-5, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Либертадорес. Плюс EA хорошо поработала над развитием женского футбола – в игре появятся шесть турниров.

• Появится режим зрителя.

• EA обновила трансферную механику. Например, компания ввела Фабрицио Романо, который будет говорить о переходах.

Когда EA Sports FC 24 выйдет в продажу, какая цена и появится ли в России

Дата выхода в мире – 29 сентября. EA Sports FC 24 получит русский язык. По некоторым данным, в игре будут комментарии Константина Генича и Георгия Черданцева – но это записи прошлых лет. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале выложил отрывок из новой игры и написал:

«Занятная и немного скандальная история, связанная с новой FIFA. Точнее, теперь это FC24.

Прислушайтесь. Голоса Черданцева и Генича в русской версии все еще в деле. Много лет назад они прокомментировали весь громадный базовый набор игровых ситуаций, а в следующие сезоны просто доозвучивали новые фамилии. Сейчас же EA Sports просто использовала их прежнюю работу. НЕ заплатив. Впрочем, интересны детали предыдущих соглашений.

Такой вот параллельный импорт наоборот».

Покупка EA Sports FC 24 – трудное занятие для российских пользователей на данный момент. Официально она будет недоступна для игроков из РФ. Но все же есть несколько способов приобрести игру.

1. Через онлайн-маркеты, которые продают ключи на игру. Например, сервис Plati (страница с покупкой самой игры здесь). Суммы завышены, зато игра гарантированно появится у вас на устройстве.

2. Если мы говорим о консолях, то можно попробовать купить EA Sports FC 24 через иностранные магазины, заплатив иностранными картами. Способ не для всех.

3. Некоторые иностранцы продают аккаунты с игрой, либо предлагают зайти в ваш профиль и активировать игру. Тоже рискованный способ – важно знать надежных продавцов.

Цена EA Sports FC 24 в мире – $99,99. Цена этой игры в России, по расценкам Plati, составляет от 4 тысяч рублей до 7 тысяч.

Фото: ютуб-канал EA