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    Кейн побывал на Октоберфесте: фото с пивного фестиваля

    25 сентября, 14:18
    Форвард приобщается к новой культуре

    Гарри Кейн в «Баварии» уже полтора месяца. На поле к нему ноль вопросов – 12 (8+4) голевых действий в 7 матчах и рекорды, которые бьются один за другим.

    А как обстоят дела с культурной адаптацией? Похоже, тоже неплохо. Несмотря на спортивный режим, нападающий сборной Англии с удовольствием пил пиво на всемирно известном фестивале Октоберфест.

    Фото с пивного праздника разлетелись через соцсети по всему миру. Кейн позировал для фотографов как в одиночку, так и с партнерами по «Баварии».

    Кажется, звездный футболист уже проникся новой культурой. Кстати, как вам Гарри в традиционном для Октоберфеста костюме?

    Фото: www.imago-images.de, dpa, Keystone Press Agency / Global Look Press

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