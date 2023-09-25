Кейн побывал на Октоберфесте: фото с пивного фестиваля

Гарри Кейн в «Баварии» уже полтора месяца. На поле к нему ноль вопросов – 12 (8+4) голевых действий в 7 матчах и рекорды, которые бьются один за другим.

А как обстоят дела с культурной адаптацией? Похоже, тоже неплохо. Несмотря на спортивный режим, нападающий сборной Англии с удовольствием пил пиво на всемирно известном фестивале Октоберфест.

Фото с пивного праздника разлетелись через соцсети по всему миру. Кейн позировал для фотографов как в одиночку, так и с партнерами по «Баварии».

Кажется, звездный футболист уже проникся новой культурой. Кстати, как вам Гарри в традиционном для Октоберфеста костюме?

Фото: www.imago-images.de, dpa, Keystone Press Agency / Global Look Press