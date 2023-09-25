Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кейн побывал на Октоберфесте: фото с пивного фестиваля

Гарри Кейн в «Баварии» уже полтора месяца. На поле к нему ноль вопросов – 12 (8+4) голевых действий в 7 матчах и рекорды, которые бьются один за другим.

А как обстоят дела с культурной адаптацией? Похоже, тоже неплохо. Несмотря на спортивный режим, нападающий сборной Англии с удовольствием пил пиво на всемирно известном фестивале Октоберфест.

Фото с пивного праздника разлетелись через соцсети по всему миру. Кейн позировал для фотографов как в одиночку, так и с партнерами по «Баварии».

Кажется, звездный футболист уже проникся новой культурой. Кстати, как вам Гарри в традиционном для Октоберфеста костюме?

Фото: www.imago-images.de, dpa, Keystone Press Agency / Global Look Press

Германия. Бундеслига Бавария Кейн Гарри
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1695643653
Судя по фото Кейна уже и клонировать успели)
Ответить
Рыло свина
1695653641
хорошего пива можно выпить! меру надо знать , пару кружек не больше. это футболистам норам.
Ответить
Главные новости
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
3
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
6
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+