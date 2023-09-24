Невероятная форма одного из самых дорогих игроков лета: наколотил кучу голов и стал настоящим лидером за два месяца

«Бавария» хороша на старте сезона. В Бундеслиге у нее 13 очков из 15. По забитым-пропущенным вышло 18:4 в первых пяти встречах. На фоне общей великолепной формы команды отдельно перформит Гарри Кейн. У Кейна 7 голов и 2 ассиста в 5 встречах Бундеслиги.

А еще – новые достижения и возросшее влияние внутри «Баварии»:

1. В последнем туре Кейн поучаствовал в разгроме «Бохума» (7:0) – оформил хет-трик и сделал 2 голевые передачи. Он стал четвертым англичанином, который делал хет-трик в Бундеслиге.

2. Кстати, в ЛЧ он забил гол и тоже сделал ассист – это пришлось на первый матч в группе против «Манчестер Юнайтед».

3. Медиа пишут, что Кейн активно учит немецкий язык и уже более-менее спокойно понимает лидеров «Баварии». Таким, например, не мог похвастаться Садио Мане.

4. Кстати, в «Баварии» он вышел на отметку в 300 голов на клубном уровне.

5. Bayern & Germany пишет, что Кейн стал одним из самых влиятельных игроков раздевалки «Баварии». Больше всего влияния у троицы Кейн-Мюллер-Киммих.

К 30 годам у Кейна нет ни одного трофея, но он намерен это исправить:

«Бавария» уже 11 лет или около того выигрывает чемпионат и брала Лигу чемпионов несколько лет назад. От нас ждут, что мы выиграем все турниры, в которых участвуем.

Думаю, в группе Лиги чемпионов всегда нужно двигаться от матча к матчу, а потом уже оценивать, в каком ты положении. Нужно хорошо начать. Хорошо начать в группе хочется всегда. Это задает тон всему остальному турниру».

Фото: imago-images.de, dpa/Global Look Press

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