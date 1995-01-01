Все про «Камень, ножницы, бумага». Как ее придумали и какие есть секреты выигрыша. Главное – что такое «цуефа»?

Кое-что важное о главной игре детства.

Игра «Камень. Ножницы. Бумага» – проверенный способ решить, кто первым начнет что-то делать (например, разводить мяч в дворовом футболе). На раз-два-три надо показать сжатый кулак («камень»), прямую ладонь («бумага») или знак победы («ножницы»). У каждого жеста вероятность победить одинакова.

Но в некоторых версиях есть еще и кольцо из пальцев («колодец»). У него больше шансов победить, ведь он проигрывает только бумаге. Колодец добавили в игру во Франции, а в России он часто проговаривается как «колодец лимонада».

Игра зародилась еще в древней Азии, но попала на Запад спустя две тысячи лет

Прародители КНБ появились в Древнем Китае (историки пишут о 200-х годах до нашей эры). Концепция игры шоушилин («команды рукой») была придумана уже тогда – ручная игра с принципом «трое, которые боятся друг друга». Вариантов игры было много, особенно после того, как ее полюбили в Японии. Там придумали версии с охотником, сенсеем, лисой и со слизняком, лягушкой, змеей.

Но правило, вне зависимости от жеста, сводилось к простой математике: А бьет В, В бьет С, а С бьет А.

Есть версии ручной игры, где жестов намного больше: от 15 до 101. Но они не стали популярны из-за сложности. Вот, например, схема одной такой игры.

Самая популярная в поп-культуре разновидность игры с большим числом фигур – это идея Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва». Она состояла из пяти фигур и называлась «Камень. Ножницы. Бумага. Ящерица. Спок».

Камень, ножницы и бумага (или ткань, как в некоторых странах Восточной Азии) появились и оттесняют другие виды жестов с XVII века в Китае. А попадает игра в западный мир только в начале XX века, когда Япония начинает активно торговать с Европой.

В 20-е годы КНБ используют игроки в крикет – чтобы решить, кто первым ударит. О правилах игры пишут газеты Times и New York Times, предлагая детям так решать споры с помощью забавы, которой убивают скуку в токийском метро. А в 1927-м выходит модный триллер шотландского писателя «Ножницы режут бумагу» с явными отсылками к игре.

КНБ – это не спорт. Но по нему проводятся чемпионаты, а у игроков есть стратегия

По КНБ проводится тысячи чемпионатов по всему миру. Эту игру нельзя считать спортом, потому что не нужно подготовки, а многое завязано на случайности. Но в 2002 году появляется мировая ассоциация по КНБ (WRPS), и семь лет она проводит соревнования. В 2004-м их даже транслировал FOX.

Самый крупный выигрыш за победу в КНБ – 50 тысяч долларов. Его выиграл в Лас-Вегасе Шон Сирс, который вечером просто гулял и не планировал участвовать. Но он внезапно для себя победил 300 соперников за вечер и получил прозвище «бешеные пальцы». Успех Сирс объяснил умением наблюдать за соперником в конкретной ситуации и не придерживаться одной тактики.

В России тоже проводятся турниры по КНБ. Например, два года назад в Москве турнир выиграла девушка, за что получила восьмой айфон. За участие нужно было заплатить 200 рублей (всего было более 500 участников) и соревноваться по системе плей-офф до трех побед в каждом матче.

Иметь заранее победную тактику в КНБ нельзя. Но есть несколько психологических советов от профессиональных игроков.

Если играете с мужчиной-новичком, то покажите бумагу. Есть большая вероятность, что он покажет камень (выражая кулаком силу).

Покажите камень, но перед этим прокричите «ножницы» или «бумага». Так вы смутите соперника.

Спокойно скажите, что вы сейчас покажите бумагу. И покажите ее. Это тоже введет соперника в дискомфорт.

Обычно, если игрок проиграл, то в следующий раз покажет другой жест. На эту тему даже есть исследование у Nature.

Работает и в обратную сторону. Если человек победил ножницами, то высока вероятность, что опять их покажет.

Но любого человека без всякой психологии может обыграть робот. В 2013 году японские ученые показали робота, который считывает незначительные движения руки и всегда побеждает человека.

AFLO / GLOBAL LOOK PRESS

КНБ – способ решения многих проблем. Игра определяла состав японской поп-группы и судьбу картин Пикассо

Год назад HBO показала, какие эмоции были в финале японского шоу по КНБ. С помощью него решалось, какая девушка попадет в группу AKB48 (сейчас у нее 106 участниц, группа делится на команды, которые отдельно гастролируют). Видео с решающим моментом и эмоциями девушки стало вирусным.

Но самые большие деньги при игре в КНБ разыгрывались, когда японский бизнесмен Такаси Хасияма не мог определиться: какому аукционному дому отдать картины Гогена, Пикассо, Шагала и других художников. Тогда он предложил представителям домов прийти к нему и решить вопрос с помощью игры.

Коллекция на 20 миллионов долларов досталась «Кристис», чей сотрудник победил «Сотбис», показав ножницы. За это аукционный дом получил несколько миллионов как комиссию за продажу картин.

А в США в 2006 году суд Флориды устал от споров адвокатов, которые не могли решить, в каком месте нужно давать показания. Тогда суд официально постановил, чтобы адвокаты сторон решили вопрос через камень, ножницы, бумагу.

Иногда за игру в КНБ и наказывают. Например, английская судья на матче женской Суперлиги не нашла монету и предложила капитанам команд сыграть в КНБ. За это она получила три недели отстранения от работы.

Так, остался еще один вопрос. Что такое «цуефа»?

Иногда, перед тем как показать жест в КНБ, говорят «Камень, ножницы, бумага, раз-два-три!».

Но вы точно слышали и вариант с «цу-е-фа!». У многих еще в детстве были варианты с «ю-зе-фа», «су-ли-фа» и другие переделки оригинала. Но он никакого отношения к Кубку УЕФА не имеет.

В китайском языке есть иероглифы 取悦發, которые произносятся как «сюефа» и переводятся как «пожалуйста, начинайте» (но автопереводчик переведет эти иероглифы как «прекрасные волосы»). Вероятно, игру популяризировали в советской России 20-х годов китайцы. Но точного ответа, как это случилось и почему китайская фраза прижилась, нет.

Фото: ZUMAPRESS, AFLO/Global Look Press